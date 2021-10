Tribsees

Durch einen gescheiterten Überholvorgang sind bei Tribsees drei Personen verletzt worden. Am Sonnabend waren zwei Harley-Davidson-Motorräder auf der L 19 Richtung Grimmen unterwegs, als sie aufgrund des Gegenverkehrs das Überholen eines Traktor abbrechen mussten. Das gelang dem ersten Fahrer, der zweite stürzte aber samt Mitfahrerin bei dem Manöver. Der 55- und seine 52-jährige Ehefrau verletzten sich an den Beinen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 3000 Euro geschätzt.

Das sah der erste Biker, hielt am Fahrbahnrand und kippte dabei ebenfalls mit seinem Motorrad um. Auch er verletzte sich an den Beinen, an der Harley entstand kein Schaden. Der 55-Jährige und seine Frau kamen ins Krankenhaus Bartmannshagen.

Von OZ