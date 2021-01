Der Strukturwandel auf dem Land steht im Mittelpunkt einer neuen Online-Veranstaltungsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung, die am 1. Februar startet. Referent zum Auftakt ist der niederländische Stadtplaner Ton Matton, unter dessen Federführung das Projekt „Tribsees’ Zukunft machen“ in der vorpommernschen Kleinstadt gestartet wurde.

Ton Matton, Professor für Raum- und Designstrategien an der Kunstuniversität im österreichischen Linz, steht auf einer Hausruine in Tribsees. Mit dem unter seiner Federführung im Oktober gestarteten Projekt „Tribsees’ Zukunft machen“ sollen Perspektiven für die über 700 Jahre alte Stadt an der Trebel gefunden werden. Quelle: Stefan Sauer