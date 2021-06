Trinwillershagen

Immer wieder klagen die Freiwilligen Feuerwehren über Personalmangel. Absolut gegen den Trend aber geht die Entwicklung bei den Kameraden in Trinwillershagen – seit dem Generationswechsel in der Wehrführung.

Sieben neue aktive Kameraden: Das ist die Bilanz der vergangenen rund sieben Monate – seitdem René Jonas die Nachfolge von Olaf Bork angetreten hat. Bork ist Ende August 2020 aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Erste Kontakte zur Feuerwehr im Jugendalter

Nun ist es an dem 33-jährigen René Jonas, die kleine Wehr weiter zukunftssicher aufzustellen – mit Hilfe der Gemeinde natürlich. Und für diese hat, wie Bürgermeister Achim Markawissuk sagt, die Wehr einen großen Stellenwert.

René Jonas ist in Trinwillershagen aufgewachsen. „Die ersten Kontakte zur Feuerwehr hatte ich schon 1997 bei der Jugendfeuerwehr. Seit 2014 bin ich durchgängig bei der Freiwilligen Feuerwehr in Trinwillershagen“, berichtet der junge Mann, der in der Landwirtschaft – in einem Familienbetrieb – tätig ist. Und er brennt für die Arbeit bei der Feuerwehr. Seine Euphorie scheint ansteckend. „Sieben neue Mitglieder haben wir gewinnen können in den vergangenen Monaten – alles junge Männer“, berichtet Jonas. Mittlerweile liege der Altersdurchschnitt der Einsatzabteilung, zu der zwölf aktive Kameraden gehören, bei 36.

So macht die Wehr auf sich aufmerksam

Kameradschaft werde großgeschrieben bei der Triner Wehr und darüber hinaus, nennt er ein wichtiges Kriterium für die positive Entwicklung der Wehr. „Das zeigt auch die super Beteiligung bei unseren Dienstabenden und Ausbildungen – mindestens zehn Kameraden sind immer da“, berichtet er. Nahezu genauso sieht es bei Einsätzen aus. Sechs an der Zahl sind es in diesem Jahr bislang gewesen.

Der letzte: ein Brand am Bahndamm bei Balkenkoppel, den die dreijährige Gyda entdeckt hat. Sie ist von den Kameraden daraufhin öffentlich zur Heldin erklärt und geehrt worden. „Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig für uns. Nicht nur dass dadurch die Leistung unserer Leute gewürdigt wird, zeigt, was sie leisten – ehrenamtlich. Sie sorgt auch für Transparenz“, sagt der Wehrführer, der auch darin einen Grund für den Zuwachs sieht.

Gute technische Ausstattung mit Luft nach oben

Gemeinsam packt man an. Das stärkt die Gemeinschaft. Das Gerätehaus ist in den vergangenen Monaten der Brandschutzbedarfsplanung angepasst worden – in Eigenleistung und so weit wie möglich. Denn dieses Papier, in der die Anforderungen an die Wehr festgeschrieben sind, fordert mehr, als von der Wehr und der Gemeinde zu leisten ist.

Es fängt beim Fahrzeug an und hört beim Gebäude auf. Bürgermeister Markawissuk: „Grundsätzlich hat die Wehr eine gute technische Ausstattung. Aber laut Brandschutzbedarfsplanung bräuchten wir ein HLF-20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug; Anm. d. Red.). Stehen haben wir hier ein Tanklöschfahrzeug, Baujahr 1979. Gefördert vom Land würden wir aber nur ein TLF bekommen. Ohne Förderung sind wir bei Kosten um die 400 000 Euro – viel Geld für eine Gemeinde, in der es viele Vereine gibt, die wir alle unterstützen wollen.“ Außerdem würde er sich für die Wehr ein neues Feuerwehrgebäude, eines, das auch noch den Anforderungen der nächsten Generation genüge, wünschen. „Aber auch dafür gibt es keine Förderprogramme“, sagt das Gemeindeoberhaupt.

Umso mehr stolz und beeindruckt ist er, wie sich die Wehr in den vergangenen Monaten entwickelt hat. „Nicht zuletzt auch dank der Unterstützung durch den neu gegründeten Förderverein, Menschen, die uns vor Ort helfen, ohne Mitglied zu sein, und dank unserer Aktionen, wie beispielsweise der Amazon-Wunschliste“, sagt René Jonas. „In der Gemeinde herrscht ein sehr großes Gemeinschaftsgefühl“, fügt er hinzu. Und auch die Gemeinde selbst hat in die Wehr investiert. Zur Amtseinführung, die einhergegangen ist mit dem 85. Geburtstag der Wehr, hat es beispielsweise einen Laptop gegeben. „Dieser macht es möglich, das Feuerwehrverwaltungsprogramm Fox-112 nutzen zu können. Damit fällt ganz viel Papierkram weg“, erklärt der Wehrführer.

Mehr als nur Feuerwehr

Mehr Zeit, sich weiter auf das Wachstum der Wehr zu konzentrieren. Denn das, so meint er, stecke noch in den Kinderschuhen. Der Aufbau einer Jugendfeuerwehr beispielsweise wäre wünschenswert, wie auch der Bürgermeister sagt. „Das hapert allerdings noch an Kräften, die regelmäßig Zeit dafür haben“, informiert René Jonas.

Wobei die Kameraden sehr gern viel Zeit für die Menschen der Gemeinde „opfern“. Kindertagsüberraschungen, Osterfeuer, Grillabende, um nur einige Beispiele zu nennen: „Unsere Feuerwehr hat in der Gemeinde auch einen großen kulturellen Stellenwert“, sagt der Bürgermeister lobend.

Von Anja Krüger