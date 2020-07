Trinwillershagen: Martas (9) Hobby hat einen Bart und ist Meister im Krähen

Trinwillershagen

Marta Micheel hat die Antwerpener Bartzwerge gleich ins Herz geschlossen, als sie die Hühner das erste Mal gesehen hat. „Sie sind kleiner als normale Hühner und viel zutraulicher. Man kann sie streicheln und wenn ich nach Hause komme, laufen sie mir auch gleich entgegen“, berichtet die Neunjährige.

Gemeinsam mit ihrer Mutter Sandra hat sie vor einem Jahr ein neues Hobby entdeckt. Die beiden sind zunächst unter die Hühnerhalter und dann unter die Züchter gegangen. „Angefangen haben wir mit einem Hahn und drei Hennen“, berichtet Sandra Micheel. Aus ganz Deutschland holten sich die beiden dann Bruteier von anderen Züchtern – die weitesten kamen aus Glücksstadt.

„Mittlerweile haben wir 81 Hühner, darunter sind auch einige Seidenhühner“, berichtet Marta stolz. Bei den Antwerpener Bartzwergen hat die Trinwillershägerin auch verschieden Farbschläge – von weiß über gelb, perlgrau, schwarz, wachtelfarbig bis hin zu gold- und orangehalsig. Auch im Rassegeflügelzuchtverein „Marlower Borenstecker“ und beim SV Antwerpener Bartzwerge ist die Jungzüchterin schon Mitglied.

Der perlgraue Gunter krähte 56 Mal

Marta Micheel mit ihrem Hahn Gunter und dem Vorsitzenden des Marlower Zuchtvereins, Reiner Abeler. Quelle: Anika Wenning

Als jüngste Teilnehmerin hat Marta am 4. Juli zum ersten Mal beim „Hähnekrähen“ des Marlower Rassegeflügelvereins teilgenommen und gleich abgeräumt. Bei dem kuriosen Wettbewerb geht es darum, welcher Hahn in 30 Minuten am häufigsten kräht. Gunter, Martas perlgrauer Antwerpener Bartzwerg Hahn, krähte in 30 Minuten 56 Mal. Und damit gewann die Neunjährige den Wettbewerb, an dem 31 Hähne teilnahmen. Marta war mit drei Zuchthähnen angereist.

Aber kann man mit den Hähnen denn eigentlich vor dem Wettbewerb das Krähen üben? „Ne, das ist Glückssache“, sagt die Jungzüchterin. Die meisten Chancen rechnete sie sich eigentlich mit Erich, ihrem gelben Antwerpener Bartzwerg Hahn, aus. „Der kräht zu Hause andauernd, aber bei dem Wettbewerb ist er einfach eingeschlafen“, sagt Marta und lacht.

Kleine Profizüchterin

Bei der Zucht ist die Kleine schon ein richtiger Profi, weiß ganz genau, worauf es ankommt und zählt gleich einige Punkte auf. So müssen die beiden Stoßfedern bei den Hühnern abstehen, der Rücken muss kurz sein und das Huhn aufrecht stehen. Und ein ausgeprägter Bart ist natürlich das A und O. Schließlich heißen sie ja Antwerpener Bartzwerge.

Dass nicht alle gezüchteten Hühner diese besonderen Merkmale aufweisen, sei ganz normal. „Wir versuchen, möglichst viele Hühner zu verkaufen, aber einige landen auch im Suppentopf“, sagt Sandra Micheel. Selbst schlachten können sie die Tiere allerdings nicht. „Das würde ich nicht übers Herz bringen.“ Ein Huhn ging vor Kurzem sogar per Tierversand an einen neuen Besitzer. „Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Die Spedition kam mit einem speziellen Karton vorbei und hat das Huhn mitgenommen“, sagt Sandra Micheel.

Auch sportlich und musikalisch aktiv

Die Hühnerzucht ist übrigens nicht das einzige Hobby von Marta. Die Neunjährige spielt Fußball beim SV Rot Weiß Trinwillershagen, turnt beim Ribnitzer Sportverein in der LK 4, geht in Trinwillershagen reiten und spielt Klavier. „Aber Turnen und die Hühner sind meine Lieblingshobbys“, sagt Marta, die sich gemeinsam mit ihrer Mutter ums Füttern und auch ums Ausmisten der Gehege kümmert. „Wir füttern sie mit Weizen, Mais und Gemüse. Und am liebsten essen sie aufgeweichtes Brot.“ Pro Jahr legen die Hennen übrigens rund 80 Eier, also deutlich weniger und auch kleinere als normale Hühner oder wie der Züchter sagt „Dorfhühner“. „Aber sie schmecken besser“, ist Marta überzeugt. Und natürlich sind die Eier hundert Prozent bio.

