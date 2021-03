Ribnitz-Damgarten

Die Zahl der Sitzungen von kommunalpolitischen Gremien in der Region Ribnitz-Damgarten ist in der Woche vom 15. bis 19. März sehr überschaubar. Hier die wöchentliche Übersicht.

Stadt und Amt Barth

Die Gemeindevertretung von Trinwillershagen tagt am Donnerstag, dem 18. März. Beginn ist um 19 Uhr. Tagungsort ist der Pavillon in der Schlemminer Straße 6. Die Tagesordnung sieht einen Bericht des Bürgermeisters über Beschlüsse des Hauptausschusses und wichtige Angelegenheiten der Gemeinde sowie eine Einwohnerfragestunde vor. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Trinwillershagen und der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nummer 8 „Solarpark Langenhanshagen Süd“.

Weiterhin werden sich die Kommunalpolitiker mit dem Projekt „Kunst und Kultur im Pavillon“ befassen. Weiteres Thema ist die Umsetzungsvereinbarung der Gemeinde mit dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ im Rahmen des Bundeswettbewerbes „Naturstadt –Kommunen schaffen Vielfalt“.

In Pruchten kommen die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter am Montag, dem 15. März, um 19 Uhr im Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr zur Beratung zusammen. Bevor sie sich mit dem Haushaltsplan 2021 befassen, berichtet der Bürgermeister über Beschlüsse des Hauptausschusses und wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. In der Einwohnerfragestunde haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich zu äußern. Weitere Tagesordnungspunkte: Beratung und Beschlussfassung über den öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Erhebung einer gemeinsamen Kurabgabe und zur gemeinsamen Kalkulation der Kurabgabe 2021 bis 2022 sowie zur Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde Pruchten.

Noch ein Hinweis des Amtes Barth: Durch die Corona-Pandemie ist nur eine begrenzte Anzahl von Gästen zugelassen. „Die aktuell geltenden Sicherheitsmaßnahmen sind durch alle Gemeindevertreter, Bürger und Gäste unbedingt einzuhalten“, heißt es wörtlich in der Bekanntmachung.

Amt Fischland/Darß

Die Gemeindevertreter des Ostseebades Prerow tagen am Donnerstag, dem 18. März, im „Kiek in“. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung steht zunächst der Bericht des Bürgermeisters über Beschlüsse aus dem geschlossenen Teil der letzten Gemeindevertretersitzung und des Hauptausschusses sowie über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. Im Weiteren werden die Gemeindevertreter über die Durchführung eines Bauleitverfahrens zur 1. Änderung des B-Planes Nr. 19 für das Wohngebiet Grüne Straße beraten. Hier geht es um die beabsichtigte Errichtung von Wohngebäuden zur Festvermietung. Gesprochen werden soll weiterhin über geplante bauliche Veränderungen des Vorplatzes in der Nähe der Seebrücke. Außerdem sieht die Tagesordnung eine Einwohnerfragestunde vor.

Amt Recknitz-Trebeltal

Zur Sitzung des Amtsausschusses Recknitz-Trebeltal wird am Mittwoch, dem 17. März, in die Aula der Regionalen Schule mit Grundschule „Recknitz-Trebeltal“ nach Tribsees eingeladen. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr. Nach der Einwohnerfragestunde werden sich die Mitglieder des Gremiums mit einer Machbarkeitsstudie zum Thema grundhafte Sanierung bzw. Schulneubau der Amtsschule am Standort Tribsees befassen.

Von Edwin Sternkiker