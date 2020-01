Trinwillershagen plant 700-Jahr-Feier

Ribnitz-Damgarten

Bereits in der ersten vollen Januarwoche finden die ersten Sitzungen kommunalpolitischer Gremien in der Region Ribnitz-Damgarten statt. Hier die Übersicht über die Sitzungswoche.

Fischland-Darß-Zingst

Die Mitglieder des Amtsausschusses kommen am Dienstag, 7. Januar, zusammen. Die Sitzung im Trauzimmer des Amtes Darß/Fischland in Born wird um 18.30 Uhr eröffnet. Dann treten die Ausschussmitglieder in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung ein. Darin geht es um Feuerwehrangelegenheiten. Außerdem werden die öffentlichen Beschlussvorlagen vorab beraten. Um 19 Uhr beginnt dann der öffentliche Teil der Zusammenkunft. Unter anderem steht eine Bestätigung zur Inkommunalisierung gemeindefreier Flächen im Bereich der Prerower Seebrücke inklusive des geplanten Inselhafens auf der Tagesordnung. Weiterhin geht es um die Bestätigung eines Antrags auf Gebietsänderung für an Dierhagen angrenzende Flächen.

Stadt und Amt Barth

Am Dienstag, 7. Januar, tagt in Trinwillershagen der Ausschuss für Soziales, Kultur, Jugend und Sport der Gemeinde Trinwillershagen. Um 19 Uhr beginnt die Sitzung im Sportanbau im Birkenweg 8. Wichtigster Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil der Sitzung ist die Beratung zu den Feierlichkeiten zur 700-Jahr-Feier in Trinwillershagen in diesem Jahr.

Im Bereich Ribnitz-Damgarten sowie in Marlow als auch im Amt Recknitz-Trebeltal finden in dieser Woche keine öffentlichen kommunalpolitischen Sitzungen statt.

Von Robert Niemeyer/ Timo Richter