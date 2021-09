Trotz Corona: Darß-Festspiele beenden erfolgreiche Spielzeit

Born

Die letzte Vorstellung in diesem Jahr ist längst gegeben, der Dreschkasten, der prominent auf der Naturbühne in Born stand, ist wieder im Freilichtmuseum und Bilanz haben die Verantwortlichen der Darß-Festspiele gezogen. „Unter den gegebenen Umständen war es eine erfolgreiche Spielzeit“, sagt Intendant und Vorsitzender des Festspielvereins, Holger Schulze. „Ich bin sehr froh und zufrieden“, und spricht dem 15-köpfigen Ensemble ein dickes Lob aus.

Um die 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben in den vergangenen Monaten die Episode „Die Heiden von Kummerow – Martin der Gerechte“ erlebt. Das ist trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie immer noch rund doppelt so viel Publikum wie im Jahr davor, als noch härtere Beschränkungen galten. Da durften maximal 85 Personen in den Zuschauerreihen Platz nehmen, in diesem Jahr schwankte die Zahl zwischen 150 und 170 Zuschauern. Möglich war das durch ein neues Ticketsystem, mit dem sich benachbarte Plätze automatisch sperren ließen, um Abstände zu wahren. Insgesamt waren während der beendeten Spielzeit 31 Vorstellungen gegeben, dazu erfolgten drei Gastspiele – ein Konzert mit Gerhard Schöne, ein aktuelles Kabarettprogramm der Leipziger Pfeffermühle sowie die Vorführung eines Naturfilms.

Qualität des Stücks sorgte für Erfolg

Dabei hatte Holger Schulze noch kurz vor der Premiere arge Bedenken. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gab es da noch keine eindeutigen Vorgaben. Am liebsten hätte er die Eröffnungsvorstellung verschoben. Das ging aber nicht, die Premiere war ausverkauft. Dafür strich der Intendant die nächsten beiden Aufführungen. Dann kam die Erleichterung, die Besucher brauchten keinen negativen Test vorweisen, auch musste am Platz keine Maske getragen werden. Beides, ist Holger Schulze überzeugt, hätte Zuschauer gekostet. Vorbereitet waren die Darß-Festspiele dennoch. So war vorsorglich ein Testzentrum angemeldet worden, das dann aber gar nicht gebraucht wurde.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besonders aber sieht Holger Schulze die Qualität des Stücks für den Erfolg verantwortlich. Anders als in den Vorjahren hat es sich dieses Mal um eine durcherzählte Geschichte gehandelt, nicht um eine szenische Folge. „Da war viel mehr Schauspiel drin“, so der Intendant. „Das hat getragen“ – und das ist beim Publikum durchweg gut angekommen, hat Holger Schulze beobachtet. Und nicht zuletzt hat es sich bei „Martin der Gerechte“ nicht um eine infolge der Corona-Einschränkungen abgespeckte Version, sondern um ein vollwertiges Stück gehandelt. Im Jahr davor wurden nur einzelne Szenen vorgetragen und Aufzeichnungen von früheren Aufführung gezeigt.

„Die Heiden von Kummerow – Der Freischütz“ für 2022 geplant

Im dritten Anlauf soll im kommenden Jahr dann endlich das Stück „Die Heiden von Kummerow – Der Freischütz“ auf die Bühne gebracht werden. Für Holger Schulze ist der „Freischütz“ das schönste Kapitel des Romans „Die Gerechten von Kummerow“. Bereits im Jahr 2020 wollte der Festspielintendant mit dem Stück eine neue Zeitrechnung für die Darß-Festspiel einläuten. So war beispielsweise Live-Musik geplant, ein Chor sollte einen Auftritt haben. Problem ist, dass es das Jugendblasorchester wie vor der Corona-Pandemie derzeit gar nicht mehr gibt, hat Holger Schulze nach einer Kontaktaufnahme zu den Musikern erfahren. Unabhängig davon, ob es auch im kommenden Jahr Einschränkungen aufgrund der Pandemie geben wird, plant Holger Schulze so, als wäre die Situation wieder normal.

Doch Holger Schulze möchte noch mehr, als nur Theater spielen. So sollen mit dem Projekt „Stand up – snack platt“ Jugendliche ans Plattdeutsch herangeführt werden. Geschehen soll das genreübergreifend. Da werden also nicht nur Texte gelesen und vorgetragen, da wird auch getanzt und gesungen. Und einen ganz praktischen Nutzen hat das Üben auch. Wenn die jungen Plattsnacker eine Rolle in einem Stück haben möchten, müssen sie ja das Stichwort verstehen, wann sie auftreten sollen.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter