Trotz Corona: Darum haben Schulabgänger in Velgast zusätzliche Kompetenzen erworben

Velgast

Sie sind die Ersten, die ihr letztes Schuljahr vor den entscheidenden Abiturprüfungen vollständig unter Coronabedingungen absolvieren mussten. Der Abi-Jahrgang 2021 litt in der 12. und 13. Klasse unter Einschränkungen im Präsenzunterricht sowie beim Schreiben von Klausuren in Vorbereitung auf das Abitur. Trotz aller Hindernisse erreichten die Prüflinge des Velgaster Zweigs des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums (RBB) mit ihrem Gesamtdurchschnitt der Abiturnote von 2,4 exakt den Vorjahreswert.

Zahlreiche digitale Lernphasen haben die vier Abiturhalbjahre geprägt, so beschreibt Antje Thiede, Englischlehrerin und Öffentlichkeitsarbeiterin am Fachgymnasium Velgast. Die Kommunikation zwischen Schüler- und Lehrerschaft erfolgte per E-Mail und Videokonferenzen sowie eine Lernplattform. Wechselunterricht habe es für die Abgangsklassen allerdings nicht gegeben, sie seien mehr als andere Jahrgänge in Präsenz unterrichtet worden und hatten Vorrang bei ersten Lockerungen, so Antje Thiede. Das Abitur selbst, alle Klausuren und schriftliche Prüfungen, wurden mit Maske geschrieben, selbst die mündlichen Prüfungen in der 1. Fremdsprache Englisch hatten mit Mundschutz bei Prüflingen und Prüfern zu erfolgen. „Das ist für die verbale sowie nonverbale Kommunikation, also die Mimik, unvorteilhaft“, stellt Antje Thiede fest.

Lernen war Herausforderung

In Velgast waren 35 Schülerinnen und Schüler in die Prüfungen gegangen, 28 von ihnen haben die Hochschulreife erreicht, sechs erhalten den schulischen Teil der Fachhochschulreife und eine Ehrenrunde ist zu drehen. Im festlichen Rahmen mit Live- Musik und Eltern bekamen die Abiturienten am Freitag im Gemeindezentrum Zeugnisse und Blumen überreicht, begleitet von vielen guten Wünschen.

Charmaine Sommer aus Richtenberg und Patrick Sain aus Dierhagen schafften am Fachgymnasium Velgast die besten Noten. Quelle: Susanne Retzlaff

Mit einer Note von 1,2 schnitt Patrick Sain aus Dierhagen als Bester ab. Der 22-jährige hatte sich für die Fachrichtung Ernährungswissenschaften entschieden. Doch schon lange stand für ihn fest: „Ich will in Rostock Mathe und Geschichte fürs Lehramt studieren.“ Viel arbeiten und ganz viel lernen, so hat er seine tolle Note erreicht. Nicht immer ganz einfach unter Coronabedingungen. „In Mathe wäre mehr direkter Kontakt mit den Lehrern nötig gewesen, in anderen Fächern hing viel von dem Personenkreis ab, mit dem man sich austauschen konnte“, berichtete der junge Mann.

„Das Lernen war eine Herausforderung, aber machbar“ – Charmaine Sommer (19) aus Richtenberg wurde mit der Note 1,4 Beste der Fachrichtung Wirtschaft. „Wenn man etwas wirklich will, dann funktioniert es auch, manchmal anders als gedacht“, das habe sie unter Coronabedingungen gelernt und sich für ein duales Studium bei der Polizei entschieden. Bis zum Studienbeginn im nächsten Jahr arbeitet sie als Postzustellerin und wünscht sich, wieder mehr mit Menschen gemeinsam machen zu können.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umgang mit widrigen Umständen gelernt

Im Theater der Hansestadt bekamen 56 Abiturienten des Stralsunder Zweigs der RBB ihr Reifezeugnis. Nele Päsel mit einer 1,3 in der Fachrichtung Sozialpädagogik, will in Schleswig-Holstein Psychologie studieren und mit ihrem Projektpartner ihren bereits von „Jugend gründet“ ausgezeichneten Businessplan weiter verfolgen. Nicole Verwiebe (1,4) und Till Schwiemann (1,7) wollen ein duales Studium aufnehmen, sie im Tourismus-Marketing, er im Handel.

„Die Schülerinnen und Schüler haben gelernt, mit den widrigen Umständen in der Qualifikationsphase umzugehen und mit viel Eigenverantwortung und Unterstützung durch die Lehrkräfte haben mehr als die Hälfte mit guten und sehr guten Abschlüssen bestanden. Dieser besondere Jahrgang hat, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, Fähigkeiten erworben, die über den üblichen Kompetenzerwerb in Schule und Unterricht hinausgehen“, lobte die Abteilungsleiterin des Fachgymnasiums Stralsund, Gerit Henke.

Digitalisierung in der Bildung als Notwendigkeit erkannt

Auch Antje Thiede konnte der Pandemie Positives abgewinnen: „Die Notwendigkeit der Digitalisierung für die Bildung und der schnelle Breitbandausbau wurde von der Landesregierung für unser Flächenland erkannt.“ Der Umgang mit digitalen Medien sei in diesem Abitur-Jahrgang zwar lange „nur“ unabdinbares Mittel zum Zweck, weil einziger Zugang zur Wissensvermittlung, doch bessere digitale Voraussetzungen in der Zukunft könnten den Unterricht bereichern. Allerdings sei die physische Präsenz von Lehrkräften in der Klasse nicht über einen längeren Zeitraum zu ersetzen ohne dass die Qualität der Wissensvermittlung leide.

Auch die soziale Funktion von Schule lass sich nicht durch Distanz- oder Wechselunterricht umsetzen. „Wünschenswert wäre der Einbau von Luftfiltern in allen Klassenräumen und die Bildung kleiner Klassen, sodass auch unter Pandemiebedingungen mit genügend Abstand weiter in Präsenz unterrichtet werden kann. Das kostet Geld, wäre aber eine Investition in unsere Fachkräfte von morgen“, mahnte die Pädagogin.

Von Susanne Retzlaff