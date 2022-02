Trotz Corona: Das ist in den Winterferien in der Region Ribnitz-Damgarten möglich

Ribnitz-Damgarten

Die Winterferien sind da. Doch selten gab es wohl so wenige Möglichkeiten, etwas Spannendes zu erleben. Kinos, Theater, Museen, Clubs und Diskotheken sind geschlossen, ebenso die Innenbereiche von Zoos und Tierparks. Aber es gibt dennoch einige Möglichkeiten, sich die freie Zeit zu vertreiben. Wir haben Tipps für Drinnen und Draußen zusammengestellt.

OZ-Praktikantin Lilith Schmidt (14) aus Parow. Quelle: Gina Henning

Ein Restaurantbesuch ist immerhin erlaubt, allerdings nur mit 2G plus, das heißt, Geimpfte und Genesene benötigen zusätzlich einen tagesaktuellen Test. Geboosterte Personen sind von der Testpflicht ausgenommen. Shoppen ist auch möglich. Hier gilt: 2G.

Wer sich sportlich betätigen will, kann sich im Fitnessstudio auspowern. Vereinssport ist ebenfalls weiterhin möglich, allerdings gilt hier auch wieder die 2G-plus-Regel.

Gleiches gilt für Schwimmhallen. Lediglich für Vereine oder Schwimmunterricht können diese genutzt werden. Allerdings nur mit Einschränkungen. Es dürfen nur maximal 15 Personen, die geimpft oder genesen sind, mit einem tagesaktuellen Test die Schwimmhalle betreten. Kunst- und Musikschulen haben mit 2G geöffnet.

Was hat geöffnet?

Die Weihnachtsmärkte mussten zwar wegen Corona früher geschlossen werden, die Eislaufbahn am Alten Markt in Stralsund bleibt dafür umso länger geöffnet. Bis zum 20. Februar können die Schlittschuhe noch herausgeholt werden. Dazu kann man sich noch ein Heißgetränk am Stand nebenan holen und eine Runde mit dem Riesenrad drehen. Hier gilt auch wieder 2G und Abstand, außerdem müssen alle Personen, die in der Gondel vom Riesenrad sitzen, aus einem Hausstand sein.

Wer gerne in der Natur unterwegs ist, kann entspannte Spaziergänge in Parks oder Wäldern machen. Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist ja immer einen Ausflug wert, egal ob Weststrand oder Nordstrand oder Darßwald. Die Natur ist dort zu jeder Jahreszeit schön. Oder wie wäre es mit einem eiskalten Bad?

Wer weiter weg kann und will: Man kann auch die Schlösser von beispielsweise Schwerin, Güstrow oder Ludwigslust besuchen.

Freizeitaktivitäten mit Freunden und Familie

Wer ein bisschen mehr Action haben will, kann sich mal an Geocaching versuchen. Das ist eine Art moderne Schatzsuche mit GPS-Geräten. Im Internet gibt es auf www.outdooractive.com zahlreiche Touren für ganz Mecklenburg Vorpommern. Einige kosten ein paar Euro, manche kann man sich aber auch gratis herunterladen. Wer sich nicht unbedingt ein Geocaching-Gerät dafür kaufen will, kann sich auch einfach eine Geocaching-App herunterladen. Geocaching macht vor allem mit Freunden viel Spaß, entweder im Team oder auch als Wettbewerb gegeneinander.

Eine weitere tolle Möglichkeit für die Ferien sind Escape Rooms. Man wird in einen Raum für 60 Minuten „eingesperrt“ und muss Rätsel lösen, um wieder heraus zu kommen. Meistens gibt es eine mysteriöse Geschichte oder ein bestimmtes Thema zu dem Raum. Ein lustiges Erlebnis mit Freunden und Familie, das zusammenschweißt. Falls die echten Räume corona-bedingt doch geschlossen sind, kann man in virtuelle Escape Rooms gehen zum Beispiel über Apps und Webseiten. Auch hier gibt es wieder kostenpflichtige und gratis Varianten. Man kann auch selbst einen Escape Room mit eigenen Rätseln für seine Freunde oder Familie konstruieren. Dazu muss man einfach ein paar selbst gestaltete Rätsel in einem Raum verstecken und Freunde einladen, sie zu lösen. Eine Google-Suche nach Online-Escape-Rooms hilft, den richtigen Raum zu finden.

Manchmal reicht auch einfach ein entspannter Spiel - oder Filmabend zu Hause. Neue Rezepte oder Sportarten auszuprobieren ist auch immer wieder gut gegen Langeweile. Man kann auch kreativ werden und sich am Zeichnen ausprobieren. Das Video-Portal Youtube bietet unendliche Möglichkeiten, sich weiterzubilden oder seine Kreativität auf neue Art und Weise zu entfalten.

Von Lilith Schmidt