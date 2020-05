Trotz Corona: Erschließung neuer Wohngebiete in Ribnitz-Damgarten läuft weiter

Ribnitz-Damgarten

Auch in Corona-Zeiten wird in Ribnitz-Damgarten emsig gebaut. Einige Vorhaben konnten in diesen Tagen abgeschlossen werden. Dazu gehört die Erschließung des Wohngebietes „Alte Schmiede“ im Ortsteil Petersdorf.

24 Parzellen für Eigenheime wurden hier geschaffen. „Die Nachfrage war sehr groß, sämtliche Baugrundstücke sind bereits vergeben worden“, sagte Bauamtsleiter Heiko Körner im Gespräch mit der OZ.

Anzeige

Stadt investierte rund 660 000 Euro in Erschließungsarbeiten

Rund 660 000 Euro hat die Stadt in die Erschließungsarbeiten investiert. Im Zuge dieser Arbeiten wurde für die gesamte Kernortslage Petersdorf die Regen- und Drainage-Entwässerung für Straßen und Grundstücke, die Löschwasserversorgung durch den Bau einer 50 Kubikmeter Wasser fassenden Zisterne und die Kabelnetzverteilung der Straßenbeleuchtung erheblich verbessert.

Weitere OZ+ Artikel

Auch die Verbindungsstraße „Am Klosterbach“ nahmen sich die Bauleute vor. Auf einer Länge von rund 260 Metern wurde sie parallel zu den Erschließungsarbeiten neu asphaltiert. Für diese Arbeiten wurden durch die Stadt zusätzlich 73 000 Euro als Unterhaltungsmaßnahme investiert. Noch in diesem Jahr ist eine weitere Unterhaltungsmaßnahme weiterführend in der Straße „Am Klosterbach“ auf einer Länge von rund 300 Metern geplant.

27 neue Baugrundstücke im Ortsteil Klockenhagen

Ein weiteres Wohngebiet soll in diesem Jahr im Ortsteil Klockenhagen erschlossen werden. Hier werden im Baugebiet Achterberg II in einem ersten Bauabschnitt 21 Parzellen für Einfamilienhäuser geschaffen. In einem zweiten Bauabschnitt werden dann noch einmal sechs weitere Parzellen hinzukommen, informierte Körner. Im Ortsteil Langendamm sollen für 200 000 Euro fünf Bauplätze im Heideweg entstehen.

Abgeschlossen werden konnten in diesen Tagen die Arbeiten in der Straße der Solidarität in Ribnitz. Rund 104 000 Euro investierte die Stadt in den Bau der neuen Straße. Beteiligt waren auch die Wasser- und Abwasser GmbH, der Abwasserzweckverband Körkwitz und die Telekom AG mit der Glasfaserverlegung. Insgesamt wurden für den Kanalbau, die Trinkwasserversorgung, den Straßenbau sowie für die Straßenbeleuchtung etwa eine Million Euro investiert.

In der Straße der Solidarität seien die Arbeiten auf Grund der sehr beengten Verhältnisse und dem hohen Grundwasserstand besonders kompliziert gewesen, heißt es aus dem Bauamt. Das habe sowohl für die Baufirma als auch für die Anlieger zu zusätzlichen Erschwernissen geführt.

Lesen Sie auch:

Von Edwin Sternkiker