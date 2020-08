Trotz Corona: Für Vogelpark Marlow wird es nicht das schlechteste Jahr 

Marlow

„Es wird unter dem Strich nicht das schlechteste Jahr. Wir kommen wirtschaftlich gut durch. Voraussetzung ist aber, dass es keinen zweiten Lockdown gibt.“ So fasste Matthias Haase in der Sitzung der Marlower Stadtvertreter am Mittwoch die Lage des Vogelparks in Coronazeiten zusammen.

Traditionell steht einmal im Jahr der Bericht des Geschäftsführers des Vogelparks auf der Tagesordnung der Stadtvertretung. Stadtpräsidentin Dr. Claudia Röwer erinnerte daran, dass der Park in den letzten Jahren immer wieder vor großen Herausforderungen gestanden habe, so nach der Schneekatastrophe zu Ostern 2018. Die Besucherzahlen seien eingebrochen, geplante Investitionen für dringend notwendige Reparaturarbeiten habe man zurückstellen müssen. Das letzte Jahr habe dann einen neuen Besucherrekord gebracht, die Schäden aus dem Jahr zuvor konnten zum großen Teil beseitigt werden. Claudia Röwer: „Dieses Jahr unter den Regelungen zur Corona-Pandemie stellt den Vogelpark wieder vor völlig neue Herausforderungen.“

Anzeige

2019 kamen 261 000 Besucher – das war Rekord

Matthias Haase erinnerte daran, dass der Park von vielen äußeren Einflüssen abhänge, die nicht oder kaum zu beeinflussen seien. Seien es verregnete Feiertage, viel zu heiße Sommerferien – oder schlimmer noch – einschneidende Ereignisse wie die Vogelgrippe 2006, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine harte Probe stellte. „Die Vogelgrippe zeigte uns, dass wir alles daran setzen müssen, einen kleinen Notgroschen anzulegen.“ 2018 dann der Schneeeinbruch zu Ostern. „Er zerstörte in 24 Stunden 24 Jahre Arbeit, aber auch dieses nie erwartete Ereignis konnten wir dank der Unterstützung vieler bewältigen. Ein Teil der Anlagen ist wieder errichtet und verschönert, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.“

Weitere OZ+ Artikel

Das Jahr 2019 brachte dann mit über 261 000 Besuchern einen neuen Rekord, die Einnahmeausfälle aus 2018 hätten so wenigstens etwas kompensiert werden können, sagte Haase weiter. Und dann sei Corona gekommen. „Am 14. März startete der Vogelpark in die Saison, aber schon da zog die dunkle Coronawolke auf und die Besucherzahlen waren am Wochenende sehr bescheiden, schon am 17. März musste der Park wieder geschlossen werden. Nach den viereinhalb Wintermonaten ohne Einkünfte war das ein harter Schlag“, machte Haase deutlich. Es wurde alles getan, um Kosten zu reduzieren. In vielen Bereichen des Parks wurde Kurzarbeit eingeführt.

Am 1. Mai wurden Spielplätze wieder geöffnet

Haase: „Dank des Engagements des Landeszooverbandes und der Unterstützung des Landes Mecklenburg-Vorpommern erhielten wir für die fünf Wochen Schließzeit Unterstützung für die unabwendbaren Kosten wie Löhne für den Tierpflegebereich und anteilig für Verwaltung, Garten- und Baubereich, für Strom, Futter und anderes. Und wir erhielten die Coronasoforthilfe. Für beides sind wir sehr dankbar.“

Am 20. April konnte der Park wieder öffnen, allerdings ohne Gastronomie, Häuser, Spielplätze, Fütterungen und Flugshows. Damit konnte nur der Wintereintrittspreis genommen werden. Die Besucher kamen nur zögerlich. „Die tiergärtnerischen Einrichtungen im Umfeld größerer Städte hatten hingegen recht gute Zahlen. Diese Tatsache zeigte uns einmal mehr, dass wir in Marlow im Küstenhinterland mehr auf Touristen angewiesen sind als andere“, erläuterte Haase.

Mit der Öffnung der Spielplätze und der Shows am 1. Mai konnte dann wieder der Saisonpreis genommen werden. Ab 9. Mai öffnete auch die Gastronomie wieder. Das Tropenhaus und die Madagaskar-Anlage müssen allerdings weiterhin geschlossen bleiben. Und auch die kommentierten Fütterungen können nicht angeboten werden, da hier die Abstände nicht einzuhalten sind. Aber auch nach den Lockerungen im Mai haben sich die Besucherzahlen nur sehr langsam entwickelt. Erst als wieder Urlauber ins Land durften, erreichten die Besucherzahlen wieder nahezu Normalwerte.

Täglich würden 6500 Euro und damit die entsprechenden Besucherzahlen für den Unterhalt des Parks benötigt, berichtete Haase weiter. „Die Kosten fallen an, ob es ein sehr gut besuchter Tag in den Ferien ist oder ein verregneter Wintertag, an dem nur zehn Gäste zum ermäßigten Winterpreis kommen.“

Am Landeszootag kamen 5510 Besucher

Wie sehr der Vogelpark vom Wetter abhängt, verdeutlichte er den Stadtvertretern an folgendem Beispiel: Am Dienstag, dem 25. August, konnten bei recht gutem Wetter 1765 Gäste gezählt werden, am Tag darauf waren es nur 232. Wenn der tagesaktuelle Stand (25. August) der Besucher für die letzten Jahre verglichen wird, ergibt sich folgendes Bild: 2017 waren es 205 022 Besucher, 2018 waren es nur 156 170, 2019 konnten 215 411 Gäste gezählt werden. In diesem Jahr waren es zum Stichtag 25. August 194 345. Der Landeszootag am 22. Juli war bis dato mit 5510 Gästen der besucherstärkste Tag seit Bestehen des Vogelparks. „Er hat uns sehr deutlich gezeigt, wo unsere Engpässe liegen und wo wir Handlungsbedarf haben“, so Haase abschließend.

Von Edwin Sternkiker