Kunst - Trotz Corona: Galerie PL in Hessenburg startet am 24. April in die Saison

Am 24. startet die Galerie PL verspätet in die Saison. Gezeigt werden Werke der Künstlerin Barbara Wildemann aus Karlshagen. Eine Vernissage wird es zur Eröffnung nicht geben und auch sonst gibt es beim Galeriebesuch wegen des Coronavirus einige Regeln, die beachtet werden müssen.