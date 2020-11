Trotz Corona-Konzept: Salzlauf im recknitztal findet nicht statt

Bad Sülze/Marlow

Der Salzlauf in Bad Sülze findet doch nicht statt – auch nicht in der jüngst vorgestellten modifizierten Variante. Der Landkreis Vorpommern-Rügen habe die Veranstaltung auf Anraten des Amtes Recknitz-Trebeltal verboten, heißt es vom Vorstand des Recknitztal-Laufvereins, der den 1. Salzlauf veranstalten wollte. „Wir sind noch immer schockiert“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Vereins, „voller Unverständnis musste der Vereinsvorstand dies zur Kenntnis nehmen.“

Zum Hintergrund: Ursprünglich sollte der Salzlauf zwischen Bad Sülze und Marlow am Sonnabend, 21. November, stattfinden. Entlang der alten Salzstraße bzw. der Recknitz sollten die Laufstrecken führen, die längste – der Halbmarathon – bis nach Marlow und zurück nach Bad Sülze. Der Lauf war inklusiv geplant, also auch für behinderte Läufer konzipiert.

Individualsport statt Veranstaltung?

Der aktuelle Corona-Lockdown mit einem Verbot von Veranstaltungen stellte die Organisatoren vor die Frage, wie der Lauf trotzdem stattfinden kann. Dafür wurde das Konzept überarbeitet. Über neun Tage lang, vom 21. bis 29. November, sollten die verschiedenen Laufstrecken ausgeschildert bleiben. Die Idee: Jeder Teilnehmer des Salzlaufes sollte seine Strecke individuell in diesem Zeitraum unter die Füße nehmen, seine gelaufene Zeit über eine Smartphone-App messen und sie für die Wertung bei den Veranstaltern einreichen.

Der Hintergrund hierzu war, dass Individualsport, entweder alleine oder zu zweit, auch mit der aktuellen Corona-Verordnung erlaubt ist. Der Recknitztal-Laufverein spricht hier von einem richtungsweisenden Konzept, das „vielen Laufsportfreunden Mecklenburg Vorpommerns die Möglichkeit gegeben hätte, ganz individuell, allein oder zu zweit eine definierte Strecke zu einem selbst gewählten Zeitpunkt zu laufen“.

Doch Amt und Landkreis sahen das anders. Auslöser sei nach Angaben von Stefanie Timm, Leiterin des Ordnungs- und Bauamtes im Amt Recknitz-Trebeltal, dass für den Salzlauf auf der Titelseite des aktuellen Amtsblattes geworben wurde. Daraus ergab sich die Frage, ob der Lauf mit der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vereinbar sei. „Wir haben den Lauf als klassische Veranstaltung gewertet“, so Stefanie Timm. Der Landkreis teilte diese Auffassung. „Die Veranstaltung geht nicht mit der Verordnung konform“, so Stefanie Skock, Sprecherin der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügens.

Auch wenn der Zeitraum auseinandergezogen wird, würde Reiseverkehr entstehen. Es seien abseits der Laufstrecke Kontakte zu erwarten, „die derzeit so nicht gewollt sind“, so Skock weiter. Der Salzlauf könne nicht unter der Kategorie Individualsport eingeordnet werden.

Richtungsweisendes Konzept?

„Aus unserer Sicht hat sich weder das Amt noch der Landkreis mit unserem Konzept wirklich beschäftigt“, kritisiert dagegen André Bonitz, Vorsitzender des Recknitztal-Laufvereins, das Vorgehen der Behörden. Für den ursprünglichen Salzlauf an einem Tag hatten sich bereits mehr als 230 Starter gemeldet. Wie viele schließlich tatsächlich an der modifizierten Variante teilgenommen hätten, wäre schwer abzuschätzen gewesen. Das Unverständnis über das Verbot sei aber auch bei den Läufern vorhanden.

„Wenn soziales Leben mit Verboten nur eingeschränkt wird und Konzepte der Aufrechterhaltung desselben keine Beachtung finden, entsteht über kurz oder lang Aggressionspotenzial“, heißt es vonseiten des Laufvereins. Derzeit bleibe es den Ehrenamtlichen in den Vereinen und Kommunen überlassen, Konzepte zu entwickeln, die in der aktuellen Situation umsetzbar seien, ohne Menschen zu gefährden. „Der Recknitztal-Laufverein hat ein mögliches Konzept erarbeitet, welches Lauf-Veranstaltungen dank moderner Technik und ehrenamtlichem Einsatz, auch unter Corona-Bedingungen, sicher und wieder möglich gemacht hätte.“

Neue Idee: Laufwege ausschildern

Auch wenn der Salzlauf nun nicht stattfinden wird, werde der Verein den Austausch mit Kreis- und Landessportbund sowie dem Sport- und Innenministerium suchen, um einen Standard für Laufsportveranstaltungen im Volkssportbereich zu finden. Zudem hofft der Verein, den 2. Salzlauf im kommenden Jahr tatsächlich organisieren zu können.

Einen positiven Aspekt gebe es dennoch. „Der Vorstand des Recknitztal-Laufvereins hat sich schon ein neues Projekt ausgedacht“ heißt es. So sollen, ähnlich zu ausgewiesenen Radwegen, in der Region auch Laufwege ausgeschildert werden, die Läufern und Walkern dauerhaft zur Verfügung stehen. Über Smartphone-Apps sei es dann möglich, sich im Internet in Bestenlisten einzutragen. Begonnen werde mit der Markierung von Laufwegen zwischen Bad Sülze und Marlow auf den ursprünglich geplanten Salzlaufstrecken. Das Projekt soll dann im nächsten Schritt auf die Strecken des Recknitztallaufes und weitere Regionen ausgeweitet werden. Mehr dazu unter www.recknitztallaufverein.de

Von Robert Niemeyer