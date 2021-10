Fischland-Darß-Zingst

Natürlich gibt es Unsicherheit wegen möglicher Einschränkungen aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen. Doch in den Kurverwaltungen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst trotzen die Verantwortlichen dem Virus. Geht es nach ihnen, wird der bevorstehende Jahreswechsel wieder ausgelassen gefeiert. Zu schlecht sind die Erinnerungen an das zurückliegende Silvesterfest, das als eines der ruhigsten in die Geschichte eingehen wird. Öffentliche Veranstaltungen waren allesamt abgesagt worden, größere private Feiern durften nicht stattfinden.

In diesem Jahr soll es anders sein. In Zingst beispielsweise wird schon kräftig geplant, wie Simone Marks, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst, sagt. Details will sie aber noch nicht preisgeben, die Verantwortlichen wollen erst die angekündigte neue Landesverordnung abwarten. Am 4. November werden die neuen Vorgaben erwartet.

Mehrere Szenarien für Silvester 2021

Unabhängig vom Infektionsgeschehen bis dahin wird in Zingst ein großes Höhenfeuerwerk vorbereitet. Auch ein Feuerzauber für Kinder am frühen Abend ist in Planung. Zwischen Seebrücke und Hafen in Zingst soll ebenfalls wieder der beliebte Winterzauber stattfinden. „Wir planen derzeit mit mehreren Szenarien“, sagt Simone Marks. Was am Ende tatsächlich auf die Beine gestellt wird, hängt von den Vorgaben der Landesregierung ab. Klar ist in Zingst nur, dass – wie für alle öffentlichen Veranstaltungen – die sogenannte 2G-Regel gilt. Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene.

Um den Strand vor Müll zu schützen, wird dringend appelliert, dort auf ein privates Feuerwerk zu verzichten. Der Kurbetrieb wird eigenen Angaben zufolge ein plastikfreies Feuerwerk in den Himmel schießen.

Bambule in Prerow ab 23 Uhr

Schon am Nachmittag will die Prerower Kurverwaltung ihr Programm zum Jahreswechsel beginnen. „Ab 23 Uhr ist Bambule an der Seebrücke“, sagt Kurdirektor Friedrich Schweitzer – inklusive Feuerwerk und Feuershow. Mit dem Anbaden am Neujahrstag erfolgt dann eine der größten Veranstaltungen in Prerow überhaupt. Hunderte Teilnehmer, die sich in die Ostsee stürzen, werden von Tausenden Menschen auf der Seebrücke und vom Strand aus beobachtet. Ursprünglich standen Veranstaltungen rund um den Jahreswechsel in Prerow auf der Kippe, weil der Abriss der alten Seebrücke bis dahin begonnen haben sollte. Doch nun starten die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bau des Inselhafens als Ersatz für den Nothafen Darßer Ort erst im kommenden Jahr.

Ruhiger soll Silvester in Wieck verlaufen

Eher ruhig und besinnlich wird es in Wieck zugehen. In dem Boddendorf wird um 0.30 Uhr ein Feuerwerk am Hafen gestartet. Aufgrund der vielen rohrgedeckten Häuser ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern wie in den übrigen zum Amt Darß/Fischland zählenden Kommunen nicht erlaubt. Auch in Wieck hängt die Veranstaltung von der erwarteten Verordnung seitens der Landesregierung ab.

„Wir freuen uns darauf, es wieder krachen lassen zu können“, sagt der Leiter des Borner Kurbetriebs, Yves Scharmberg. Auch dort soll am Hafen eine halbe Stunde nach Mitternacht ein Feuerwerk abgebrannt werden. Ob der Besuch unter 2G- beziehungsweise 3G-Regel erfolgen kann, darauf sind die Veranstalter noch nicht festgelegt. Vorteil ist, wie auch anderswo, dass es sich um Veranstaltungen unter freiem Himmel handele.

Besinnlichkeit ohne großen Trubel in Ahrenshoop

Auf einen ruhigen und entspannten Jahreswechsel können sich Einwohner und Gäste in Ahrenshoop einstellen. Seitens der Kurverwaltung ist keine Veranstaltung zum Jahreswechsel geplant, so Noch-Kurdirektor Roland Völcker. Mit dem Wintervergnügen zwischen Weihnachten und Silvester „sorgen wir für Besinnlichkeit ohne großen Trubel“. Roland Völcker erwartet aber, dass in Hotels zum Jahreswechsel etwas Besonderes für die Gäste geplant werde.

In Wustrow gibt’s eine Neujahrswanderung

In Wustrow steigen am Neujahrstag um 0.30 Uhr die Raketen in den Himmel. Kurdirektor Dirk Pasche lädt zudem zu einer Neujahrswanderung ein. „So Corona will“, heißt es seitens der Dierhäger Kurverwaltung, wird es zum Jahreswechsel eine Party auf dem Plateau geben, samt klassischem Feuerwerk. Dort wollen es die Organisatoren „richtig krachen lassen“. Am ersten Tag des neuen Jahres findet dann wieder das traditionelle Neujahrsanbaden statt. Zum Jahreswechsel gibt es zudem ein Konzert mit Gunther Emmerlich. Außerdem ist im Winter für zwei Monate eine Kunst-Eisbahn in einem Zelt am Hafen aufgebaut.

Von Timo Richter