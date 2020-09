Ribnitz-Damgarten

Nicht nur im professionellen Sport wird derzeit die Zuschauerfrage diskutiert. Auch Amateurvereine machen sich Gedanken, wie sie in Zeiten der Corona-Pandemie größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern umsetzen können. „Das ist für uns durchaus ein wirtschaftlicher Aspekt“, sagt Stefan Stuth, Kassenwart beim Ribnitzer Handballverein. Die Spiele der 1. Herrenmannschaft des RHV sind bekanntlich gut besucht. Im Schnitt sind es laut Stuth 150 Menschen, die die Partien in der Mühlenberghalle verfolgen.

Am Sonnabend um 18 Uhr starten die Ribnitzer Handballer gegen Stavenhagen in die Saison. 150 Zuschauer werden es dann nicht sein können. Der RHV muss aber auch nicht komplett auf seine Fans verzichten.

50 Zuschauer auf der Tribüne und die nullte Reihe

Zunächst einmal hat die Stadtverwaltung grundsätzliche Regeln für Veranstaltungen in den Ribnitz-Damgartener Sporthallen festgelegt. Dazu gehört unter anderem, dass in den Hallen keine Speisen und Getränke verkauft und verzehrt werden dürfen. Auf den Tribünen in der Mühlenberghalle und in der Sporthalle „Freundschaft“ dürfen zudem maximal 50 Zuschauer Platz nehmen. „Wir wollen damit den Sportvereinen eine Richtung geben“, sagt Antje Weilandt, Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement und Sport. In vielen anderen Orten werde nach wie vor auf Zuschauer bei Hallensportveranstaltungen verzichtet.

Der Ribnitzer HV hat in Zusammenarbeit mit der Stadt und in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises darüber hinaus ein Hygienekonzept erarbeitet, das mehr Zuschauer zulässt. Und zwar wird eine sogenannte nullte Reihe aufgebaut. Das heißt, dass vor der Tribüne in der Mühlenberghalle weitere Sitzplätze zur Verfügung stehen. Außerdem wird der Platz hinter den Toren genutzt. Und so ist es möglich, dass 99 Zuschauer die Spiele verfolgen können. „Egal welche Sportart, ohne Zuschauer ist es immer blöd. So haben wir wenigstens etwas und die Einnahmen fallen nicht ganz weg“, sagt Peter Norden, Vorsitzender des Ribnitzer HV.

Das größere Problem sei laut Stefan Stuth jedoch der Ausschank, ebenfalls eine wichtige Einnahmequelle. Der findet draußen vor der Halle statt. „Irgendwann wird es dafür aber zu kalt“, befürchtet Stuth.

Großer Aufwand zwischen den Spielen

Überhaupt wird der kommende Sonnabend eine Herausforderung für den Handballverein. Gleich fünf Spiele finden an diesem Tag in der Mühlenberghalle statt. Neben den Herren des RHV spielen auch die Frauen sowie die D- und die B-Jugend. Außerdem trägt eine Mädchenmannschaft aus Graal-Müritz hier ein Spiel aus.

Zwischen den Spielen muss die Halle jeweils komplett geräumt werden. Es wird einen separaten Ein- und Ausgang geben. Die Halle wird gelüftet und desinfiziert. „Ein enormer Aufwand“, sagt Antje Weilandt. „Ich hoffe auf einen disziplinierten ersten Spieltag“, sagt auch Stefan Stuth.

Turner haben Weihnachtsgala abgesagt

Andere Publikumsveranstaltungen in den Hallen werden dagegen nicht stattfinden. Die Turner des PSV Ribnitz-Damgarten haben ihre Weihnachtsgala abgesagt. Es sei traurig für die Kinder, wenn aufgrund der begrenzten Anzahl an Zuschauern möglicherweise einige Eltern oder Großeltern nicht dabei sein könnten, meint PSV-Präsident Ralf Lindemann.

Auch der Ribnitzer SV hat größere Hallenveranstaltungen wie beispielsweise den Turnwettbewerb um den Bernsteinpokal abgesagt. „Wenn wir das machen, dann richtig“, sagt RSV-Präsident Horst Schacht.

