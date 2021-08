Trotz Corona: So soll das Bezirkstonnenabschlagen in Ahrenshoop über die Bühne gehen

Ahrenshoop

Sorgenvoll richtet sich der Blick von Markus Reiche auf die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz. Bleibt der Wert, der die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen abbildet, unter dem Wert von zehn, kann das Bezirkstonnenabschlagen am Sonntag ohne größere Einschränkungen über die Bühne gehen. Steigt der Wert über die Marke von zehn, muss auf der Festwiese am Käthe-Miethe-Weg Maske getragen werden, ein Test ist laut dem Vorsitzenden des Tonnenbundes Ahrenshoop, Alt- und Niehagen nicht erforderlich. Sicher ist: Am Sonntag wird geritten und auf die Tonne eingeschlagen. Drei Könige werden während des Traditionswettbewerbs – immerhin ist das Tonnenabschlagen in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen worden – ermittelt.

Markus Reiche gibt sich angesichts steigender Inzidenzzahlen trotzig: „Ich will das durchdrücken.“ Schon im vergangenen Jahr mussten neben dem Bezirkstonnenabschlagen auch die anderen Reiterfeste auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst abgesagt werde. Den Corona-Einschränkungen ist da auch das Jubiläumsfest anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Tonnenbundes Ahrenshoop, Alt- und Niehagen zum Opfer gefallen. Das soll am Sonntag nachgeholt werden. Immerhin will die Kommune der Reitervereinigung eine neue Standarte spendieren.

Organisator rechnet mit 1500 Zuschauern

Mit rund 1500 Zuschauerinnen und Zuschauern rechnet Markus Reiche am Veranstaltungsnachmittag. Mit bis zu 2500 Gästen sei die Veranstaltung nach aktuellen Vorgaben genehmigungsfrei. Viel Kraft und Energie hat der Vorsitzende des Ahrensshooper Tonnenbundes in die Organisation des Ereignisses gelegt. Die Tonnenbünde auf der Halbinsel ziehen Markus Reiche zufolge mit, nach etlichen Absagen von Reiterfesten auch in diesem Jahr, freuen sich die Pferdesportler auf das Bezirkstonnenabschlagen am Sonntag. Allein die Wiecker Tonnenbrüder und -schwestern haben ihr Tonnenabschlagen für dieses Jahr noch nicht zu den Akten gelegt, sondern erst einmal in den September verschoben.

Doch trotz allem Enthusiasmus – vor allem bei den Reiterinnen und Reitern – gibt es auch Probleme. Drängendstes liegt aufseiten der Pferde. Lant dem Vorsitzenden und Hauptmann des Ahrenshooper Tonnenbundes ist es schwierig, Pferde für die Veranstaltungen zu bekommen. Denn viele Pferde seien zu jung, etliche andere wiederum zu alt für so einen Einsatz.

Viele Reiter noch im Standby-Modus

Hundertprozentig rund läuft es auch nicht beim „Personal“ in den Sätteln. So wird in einzelnen Tonnenbünden auf der Halbinsel etwa über Nachwuchsmangel geklagt. Und Markus Reiche sieht manche Reiterin, manchen Reiter in der Region nach den beiden Corona-Lockdowns noch in einer Art Standby-Modus verharren – trotz aller Vorfreude auf das Bezirkstonnenabschlagen.

Am Sonntag werden insgesamt 33 Reiterinnen und Reiter um die Königswürden streiten. Als gastgebender Verein ist der Tonnenbund Ahrenshoop, Alt- und Niehagen mit zehn Sportlerinnen und Sportlern vertreten. Aus den anderen vier Tonnenbünden der Halbinsel sind jeweils fünf Reiterinnen und Reiter mit von der Partie. Antreten dürfen auch die drei Könige der vorangegangenen Veranstaltung. Im Juni 2019 wurde Tobias Krüger vom Wiecker Reiterbund der Bezirkstonnenkönig. Stäbenkönig wurde Andreas Levien aus Wustrow, die Würde des Bodenkönigs holte sich Tom Konow aus Born.

Reiter haben straffen Zeitplan vor sich

Los geht es auf dem Festplatz am Vormittag mit einem Empfang anlässlich des Jubiläums des Ahrenshooper Tonnenbundes, zu dem neben Landrat Stefan Kerth auch die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erwartet wird. Dabei werden nicht nur Vertreter der teilnehmenden Reitervereinigungen sein, sondern auch die Tonnenbünde aus Klockenhagen sowie Dierhagen.

Gegen 11.45 Uhr startet der traditionelle Reiterumzug zum Abholen der vorigen Könige. Um 15 Uhr will der Tross wieder auf dem Festgelände eintreffen. „Wir haben einen straffen Zeitplan“, sagt Markus Reiche. Direkt im Anschluss beginnt das eigentliche Tonnenabschlagen. Eigens für die Jubiläumsveranstaltung wurde eine besondere Eintrittskarte gestaltet, die historische Aufnahmen des Tonnenbundes Ahrenshoop, Alt- und Niehagen zeigt.

