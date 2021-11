Trotz Corona: So soll die Übernachtungszahl des Vorjahres in Dierhagen getoppt werden

Dierhagen

Ein schlechtes Tourismusjahr wird der Dierhäger Kurdirektor Stephan Fellmann trotz langem Lockdown in diesem Jahr nicht verbuchten. Das Ostseebad wird in diesem Jahr „mit einem blauen Auge davonkommen“, laut seine Einschätzung. Möglicherweise werden wieder die rund 485 000 Übernachtungen des Vorjahres erreicht, die Zahl vielleicht sogar übertroffen. Voraussetzung ist: Keine neuerlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in diesem Jahr.

Dass das Ostseebad aktuell noch hinter den Vorjahreszahlen hinter hinkt, liegt nach Auffassung des Kurdirektors am langen Lockdown. „Der Mai wäre schön gewesen“, sinniert Stephan Fellmann. Es sei nicht nachvollziehbar, dass hier die Strände leer bleiben mussten, währenddessen sich in Schleswig-Holstein die Urlauber die Klinke in die Hand gaben.

Restaurants droht Umwandlung zu Ferienwohnungen

Ausdrücklich verweist Stephan Fellmann auf die alleinige Betrachtung der Übernachtungszahlen. In einzelnen Betrieben könnten die wirtschaftlichen Ergebnisse in diesem Jahr abhängig von der Preisgestaltung ganz unterschiedlich ausfallen. Viele Betrieben haben die Corona-Hilfen in Anspruch genommen, es sei viel renoviert worden in Hotels und Restaurants. Ein guter Teil der Beschäftigten wurde in die Kurzarbeit geschickt.

Von sind aber längst nicht alle wieder in Hotellerie und Gastronomie zurückgekehrt. Etliche Servicekräfte beispielsweise haben sich im Einzelhandel verdingt. Und jetzt steht auch Dierhagen vor dem Dilemma, dass die Standorte von Restaurants gesichert werden müssen. Einigen Einrichtungen, sagt Stephan Fellmann, „droht die Umwandlung in Ferienunterkünfte, wenn sie nicht durch einen Bebauungsplan geschützt sind“.

Fehlender Wohnraum oft Grund für Arbeitskräftemangel

Fehlende Arbeitskräfte sind auch eine Konsequenz immer wieder frei bleibender Ausbildungsplätze. Trotz zahlreicher Angebote fänden viele Hoteliers und Gastronomen nicht nur in Dierhagen erst gar keine Auszubildenden. Oftmals wenig familienfreundliche Arbeitszeiten oder die Bezahlung sind Gründe, dass sich junge Menschen lieber für einen Beruf in einer anderen Branche entscheiden.

Als größter Hindernisgrund zeigt sich seit geraumer Zeit vor allem fehlender Wohnraum. Kein Wunder also, dass die Betriebe oftmals eigene Anstrengungen unternehmen, um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wohnraum anbieten zu können. Da gibt es ganz unterschiedliche Initiativen: So werden in beispielsweise in einem Hotel in Zingst Appartements für Beschäftigte freigehalten, für Mitarbeiter eines Hotels in Dierhagen wurden in Ribnitz-Damgarten Wohnungen angemietet. Wenn aber ein Gebäude für Beschäftigte in der Branche gebaut werden soll, begehren laut Stephan Fellmann schon mal Nachbarn auf, die mögliche Ruhestörungen durch die zumeist jungen Nachbarn befürchten.

Steigende Bettenzahlen im Hinterland bereiten Kopfzerbrechen

Kopfzerbrechen bereitet dem Dierhäger Kurdirektor der bald zu knappe Parkraum. Allein in dem Ostseebad ist die Zahl der Gästebetten um rund 200 gestiegen. Den Löwenanteil macht dabei die neue Ferienanlage in Neuhaus aus. Auch die Kapazitäten in den Orten des Hinterlandes wüchsen beständig. Und dann kommt noch das Großvorhaben in Pütnitz dazu, wo Center Parcs ein Resort mit 3200 neuen Gästebetten bauen will. Die Gäste dort wollten nicht nur die vorhandenen Angebote nutzen, sondern auch an den Strand. Die Erfahrung zeigt, dass schon jetzt viele Tagesgäste in Dierhagen halt machen. Die Kapazität der Parkplätze stößt schon jetzt regelmäßig an die Grenzen des Ortes.

Nicht der zunehmende Radverkehr an sich, sondern immer schneller fahrende Gäste mit E-Bikes und eine immer rücksichtslosere Fahrweise hat in der Dierhäger Kurverwaltung zu Überlegungen geführt, bestimmte Bereich für Radfahrer zu sperren. Ausdrücklich nennt Stephan Fellmann in diesem Zusammenhang etwa den Weg durch das Wäldchen von Dierhagen-Strand in Richtung Neuhaus. Dort gebe es einen straßenbegleitenden Radweg, den die Radler nutzen könnten.

Mit Hafensanierung soll großer Wurf gelingen

Rund 400 000 Euro hat die Kurverwaltung in diesem Jahr investiert. Rund drei Viertel der Summe wurden in die Erneuerung des Fischereisteges am Dierhäger Hafen gesteckt, so Stephan Fellmann. An die 100 000 Euro kostete die Umgestaltung des Wäldchens in Dierhagen-Dorf. Auf der Wunschliste des Kurdirektors steht zudem noch die Neugestaltung des Plateaus sowie die Sanierung des Hafens. Dort sind Spundwände inzwischen durchgerostet. Allein für dieses Vorhaben kalkuliert Stephan Fellmann mit rund zwei Millionen Euro. Ein Förderbescheid aus Schwerin liege allerdings noch nicht vor.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter