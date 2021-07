Ribnitz-Damgarten

Auch in diesem Jahr können die Einschulungsfeiern wegen Corona nur unter Einschränkungen stattfinden. So dürfen in Innenräumen nur bis zu 200 Personen teilnehmen. Zwischen den einzelnen Familien muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Alle Teilnehmer ab sechs Jahren müssen entweder einen aktuellen Negativtest vorlegen oder nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. So will es das Schweriner Bildungsministerium.

Auch wenn die Einschulungsfeiern unter strengen Hygienevorschriften stattfinden müssen, wird an den Schulen alles getan, um diesen Tag für die Kinder und ihren Familien zu einem unvergesslichen zu machen. So zum Beispiel in der Evangelischen Schule Dettmannsdorf. Am kommenden Sonnabend werden hier 42 Kinder eingeschult, berichtet Schulleiterin Dr. Martha-Daniela Queren. Um die Situation zu entzerren, erfolgt die Einschulung in zwei Durchläufen. Auftakt dieses besonderen Tages ist ein Besuch der Kirche in Kölzow. „Neben den Eltern dürfen noch zwei weitere Verwandte, das können Geschwister oder die Großeltern sein, die Erstklässler zur Kirche begleiten“, so die Schulleiterin.

Mit der Kutsche von der Kirche zur Schule

Danach werden die Kinder mit Kutschen zur Schule gefahren. Hier werden sie von Großeltern und weiteren Verwandten auf dem Schulhof empfangen. Im Freien sind laut Schweriner Bildungsministerium bis zu 600 Teilnehmer erlaubt.

Die Kinder gehen dann in das Schulgebäude, wo sie in ihrem künftigen Klassenraum die Schultüte empfangen. Im Anschluss geht es für die Erstklässler wieder zurück auf den Schulhof. „Hier werden wir eine Tafel aufstellen, vor der dann Erinnerungsfotos gemacht werden können“, so Dr. Queren. „Da sich coronabedingt sehr viel auf dem Schulhof abspielen wird, bleibt nur zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt“, sagt die Schulleiterin abschließend.

Auch in der Bernstein-Schule Ribnitz-Damgarten hat man sich gut auf diesen für die Kinder und ihre Familien so wichtigen Tag vorbereitet. In diesem Jahr werden in der größten Schule im Schulamtsbezirk Greifswald 62 Mädchen und Jungen eingeschult. Um sie am kommenden Sonnabend im Begegnungszentrum angemessen begrüßen zu können, werden die Einschulungsfeiern in mehreren Durchgängen für jede Klasse einzeln durchgeführt, berichtet Schulleiterin Christina Bonke. Nach jedem Durchgang werden Mitarbeiter einer damit beauftragten Firma die Stühle desinfizieren.

Einschulungsfeier unter freiem Himmel

Jede Familie kann mit acht Personen teilnehmen. Für sie werden im großen Saal sozusagen Inseln mit jeweils acht zusammenstehenden Stühlen, die in mindestens anderthalb Metern Abstand zueinander aufgestellt werden, geschaffen. „Uns ist es wichtig, dass nicht nur die Eltern ihre Kinder an diesem so besonderen Tag begleiten, sondern auch Großeltern und Geschwister dabei sein dürfen“, so Christina Bonke. Drittklässler werden die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler mit einem kleinen Programm begrüßen, allerdings nicht live auf der Bühne wie sonst, sondern per Videobotschaft. Am Ende der Einschulungsfeier wird jedes Kind einzeln auf die Bühne gebeten. Dort überreichen dann die Eltern die Schultüte und es werden Fotos gemacht.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Dahlien-Grundschule Bad Sülze werden am Sonnabend 19 Kinder eingeschult. Das Ganze werde unter freiem Himmel auf dem Schulhof stattfinden, informiert Schulleiterin Grit Witschurke. Platz gebe es hier genug, so dass die Abstandsregeln gut eingehalten werden können. Und bei schlechtem Wetter? Da sich in der Turnhalle noch das Impfzentrum befindet und die Halle somit als Ausweichvariante nicht infrage kommt, stehen für den Fall der Fälle Zelte bereit, so Grit Witschurke. Auch in diesem Jahr werden die „Großen“ ihre neuen Mitschülerinnen und Mitschüler mit einem Programm begrüßen. Und wenn dann die Erstklässler von ihren Eltern die Schultüte entgegengenommen haben, geht es für sie schnurstracks in ihren künftigen Klassenraum.

Von Edwin Sternkiker