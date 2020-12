Trotz Corona: So werden in Dierhagen Senioren aktiviert

Dierhagen

Den Advent als fröhlichen, mitunter lautstarken Monat in Vorbereitung des Weihnachtsfestes hat sich ein Team rund um den Gastronomen Marcel Hübner auserkoren. Gerade erst fand im Strandhaus Orange Blue ein Corona-Livestream-Festival statt, nun gehen die Initiatoren auf die Straße.

Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, startet um 16 Uhr ein Feuerwehr-Lkw vom Plateau in Dierhagen-Strand zu einer Tour durchs Dorf bis zum Hafen in Dändorf. Auf der Ladefläche des Einsatzfahrzeuges der Feuerwehrtechnischen Zentrale gibt es während der Fahrt Musik vom Plattenteller, vor den Blocks in Dierhagen-Dorf ist Live-Musik angesagt. Auf dem Zettel haben die Initiatoren ein Helene-Fischer-Doubel, Susi solle es richten.

Anzeige

Raus aus den Sesseln

Ursprüngliche Idee war es, Senioren aus ihren Sesseln hervorzulocken, sie wenigstens zum Zuschauen an die Fenster zu bringen. Das funktioniert nicht ohne Unterstützung, beispielsweise der jeweiligen Freiwilligen Feuerwehren vor Ort. In Graal-Müritz ist das Debüt der Reihe quasi ins Wasser gefallen. Den Initiatoren zufolge durfte der abschließende Glühwein-Umtrunk nicht stattfinden.

In Dierhagen dagegen wähnen sich die Organisatoren auf der sicheren Seite. Sowohl die Feuerwehr des Ostseebades ist mit von der Partie wie auch Bürgermeisterin Christiane Müller. Der Zug vom Plateau nach Dändorf am kommenden Sonntag kann also stattfinden. Die Abfahrt ist für 16 Uhr geplant.

Musik von der Terrasse

Zusammengeschlossen haben sich für das Ereignis lokale DJ-Größen und Musikliebhaber. Etliche Namen kursieren in den Veranstalter-Tableaus. Immer wieder auch der Dierhäger Gastronom, der sich mit den Aktionen den Einschränkungen im Kampf gegen die Coroan-Pandemie entgegenstemmt.

Ihr täglicher Weihnachts-Newsletter aus der OZ-Redaktion News, Tipps und Gewinnspiele rund um Weihnachten. Vom 1. bis 24. Dezember jeden Morgen gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Zuletzt hatte Marcel Hübner auf der Terrasse des Orange Blue ein Live-Stream-Festival veranstaltet. Drei Tage und Nächte gaben DJs und Live-Musiker auf der Terrasse ihr Bestes. Das will der Gastronom wiederholen. Am dritten Advent wird es mehr Live-Musik geben, verspricht Marcel Hübner.

Weihnachtswagen fährt weiter

Während des Debüts im November wurde Geld gesammelt, das der in Gründung befindliche Verein Strandbekannt schon einmal verteilt hat. Profitiert hat in diesem Fall Annette Glaschik aus Born. Die Schauspielerin, Musikerin und Umwelt- und Theaterpädagogin sei seit 1999 mit unbändiger Leidenschaft unterwegs, heißt es seitens der Geldgeber. Mit der Spende solle die existenzbedrohende Situation verbessert werden.

Der zuletzt eingefahrene Erfolg motivierte zum Weitermachen. So wird der musikalische Weihnachtswagen am dritten Adventssontag in Ribnitz-Damgarten unterwegs sein. Start ist bei der Feuerwehr in Ribnitz, die Tour verläuft dann in Begleitung der Feuerwehr zum Seniorenwohnheimen nach Damgarten. Am Wochenende darauf ist der Tross von Zingst in Richtung Barth unterwegs. „Wir wollen den alten Menschen Freude bereiten“, sagt Marcel Hübner. Die dürften und könnten nicht raus, darum müsse Unterhaltung zu ihnen kommen.

Lesen Sie auch

Neuauflage nach Erfolg

Nach dem beachtlichen Erfolg des ersten Corona-Livestram-Festivals soll es am dritten Adventswochenende eine Neuauflage geben. Übertragen werden die einzelnen Acts auf YouTube, Facebook sowie Twitch. An dem Wochenende soll es einige Attraktionen geben, etwa ein Küchen-Set. Die DJs machen nicht nur Musik, sie können – in diesem Fall – zugleich kochen.

Mit von der Partie an dem Wochenende ist auch Ricarda, die sonst als Vocal-Coach im Team von Yvonne Catterfeld bei The Voice Kids im Einsatz ist. Dazu werden einige lokale Größen zu hören sein, die beispielsweise schon bei lokalen Sendern ihren Einstand gaben.

Mit dem Ereignis sollen ausdrücklich lokale Künstler in Zeiten der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus unterstützt werden. Immer ist die Möglichkeit gegeben, die Akteure mit einer Spende zu unterstützen.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter