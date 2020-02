Trunkenheitsfahrt auf B105

Ribnitz-Damgarten

Am Freitag gegen 19:15 Uhr konnte die Polizei eine Trunkenheitsfahrt auf der B105 zwischen Ribnitz und Damgarten beenden. Vorausgegangen war der Hinweis eines aufmerksamen Bürgers, der einen VW Polo bemerkte. der auf der B105 zwischen Wiepkenhagen und Tempel mit 40 km/h in Schlangenlinien fuhr.

Atemalkoholgehalt von über 2 Promille

Während der Überprüfung des polnischen Fahrzeugführers, welcher seit mehreren Jahren in Graal Müritz lebt, stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 2,04 Promille fest. Nach der Blutprobenentnahme in der Bodden-Klinik Ribnitz-Damgarten wurde der Führerschein sichergestellt. Seine Heimreise setzte der Tatverdächtige in einem Taxi fort. Das Auto musste er am Ort der Kontrolle stehen lassen.

Von RND