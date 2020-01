Gutglück/Stralsund

Ein 19 Jahre alter Stralsunder wird wohl die nächste Zeit zu Fuß gehen oder den Nahverkehr nutzen müssen. Sein Führerschein wurde ihm entzogen, weil er unter dem Einfluss von Alkohol mit einem Auto unterwegs war.

Verunglücktes Wendemanöver

Die Polizei kam ihm auf die Schliche, als sie am Donnerstag gegen 5.20 Uhr auf Landesstraße zwischen Barth und Bodstedt unterwegs waren und am Abzweig Gutglück einen Huyndai im Straßengraben entdeckten. Ganz in der Nähe trafen sie auf den 19-Jährigen, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand – 1,54 Promille. Der Mann räumte ein, das Auto gefahren zu haben und mit diesem bei einem Wendemanöver im Straßengraben gelandet zu sein.

Von Chris Herold