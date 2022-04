Ribnitz-Damgarten

Seit dem 7. März haben 23 Brandschützer und Brandschützerinnen emsig gebüffelt und geübt, jetzt ist es geschafft. Am Sonnabend konnten alle den Truppmann-Lehrgang erfolgreich abschließen. Sie gehören den Feuerwehren Ribnitz-Damgarten, Dierhagen, Ahrenshoop, Wustrow, Eixen und Dettmannsdorf-Kölzow und Marlow an. Der mehrwöchige Kurs fand am Feuerwehrgerätehaus Ribnitz statt und ist sozusagen die Grundausbildung für angehende Feuerwehrmänner und -frauen.

86 Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis

Neben einer theoretischen Prüfung mussten die acht Teilnehmerinnen und 15 Teilnehmer am Sonnabend auch in der Praxis beweisen, dass jeder Handgriff sitzt. Verbunden war der Kurs mit einem Sprechfunklehrgang. „Mit der bestandenen Prüfung am heutigen Tag können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun sofort als aktive Feuerwehrleute an Einsätzen ihrer jeweiligen Freiwilligen Feuerwehr teilnehmen“, erläutert Oliver Rybicki, Lehrgangsleiter und Ribnitz-Damgartener Stadtwehrführer.

Kreiswehrführer Kay Mittelbach gratulierte allen Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern zur bestandenen Prüfung und hieß sie herzlich willkommen in den Reihen der Einsatzkräfte. Bezogen auf den gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen steige deren Zahl erfreulicherweise, so Mittelbach.

Unter den aufmerksamen Augen von Ausbilder Sven Voigt (li.) kuppelt diese Gruppe eine Saugleitung zusammen. Das war eine von mehreren Stationen der praktischen Prüfung. Quelle: Edwin Sternkiker

Insgesamt 86 Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis umfasste der Truppmann- und Sprechfunklehrgang. Hier wurden den Männern und Frauen alle Grundlagen vermittelt, die wichtig für den Einsatzalltag in der Feuerwehr sind. Oliver Rybicki nennt einige Themenfelder: Rechtsgrundlagen, Fahrzeugkunde, Gerätekunde, Einsatz von Rettungsgeräten, Knoten und Stiche.

Auch ein Erste-Hilfe-Lehrgang gehörte zum Programm. Und nicht zuletzt gehe es auch um das abgestimmte Verhalten der Gruppe im Löscheinsatz, erläuterte der Lehrgangsleiter. Darüber hinaus sei der Kurs aber auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine sehr gute Gelegenheit, neue Kontakte mit Kameradinnen und Kameraden benachbarter Wehren zu knüpfen.

Die Bandbreite der praktischen Prüfungen am Sonnabend reichte vom Kuppeln einer Saugleitung zur Tragkraftpumpe über die Herstellung eines zweiten Rettungsweges mithilfe von Steckleitern bis hin zum Löscheinsatz.

Der größte Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommt aus den Jugendfeuerwehren, die übrigen sind Quereinsteiger. Zu letzteren gehört Adrian Helms aus Ribnitz-Damgarten. Felix Schneider kommt von der Jugendfeuerwehr Dierhagen. Beide sind gerade dabei, knifflige Knoten zu knüpfen, wie sie im Feuerwehrdienst verwendet werden. Das Tolle an der Feuerwehr sei, dass man Leben retten und Menschen helfen könne, sagen sie unisono. Dafür müsse man bestmöglich ausgebildet sein. Deshalb die Teilnahme am Lehrgang. Wichtige Motivation, sich bei der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren seien aber auch der Kameradschaftsgedanke und das Interesse an der Technik. Wenn man so sehe, was da an Technik in den modernen Feuer-Feuerwehrfahrzeugen stecke, dann sei das schon sehr beeindruckend, so Adrian Helms.

Als Quereinsteiger in den Lehrgang

Heiko von Pressentin kam ebenso wie Adrian Helms als Quereinsteiger in den Lehrgang. Er ist Jahrgang 1970 und gehörte damit zu ältesten Teilnehmern im Kurs. Dass er erst jetzt als Feuerwehrmann durchstartet, habe unter anderem mit seinem Sohn zu tun, erzählt er. Dieser sei nämlich Mitglied in der Wustrower Jugendfeuerwehr. „Da wollte ich nicht mehr zurückstehen“, so Heiko von Pressentin.

Am Ende des Prüfungstages erhielten die frisch gebackenen Truppfrauen und Truppmänner aus den Händen von Oliver Rybicki ihre Lehrgangsbescheinigung und den Ausbildungspass, in den alle weiteren Qualifikationen eingetragen werden. Und das wird der „Truppmann-Lehrgang Teil 2“ sein. Der dauert zwei Jahre, umfasst noch einmal 80 Stunden und findet jeweils in der eigenen Feuerwehr statt. „Im Rahmen dieses Lehrgangs festigen die Truppmänner und Truppfrauen das, was sie im Grundlehrgang erlernt haben“, so Kai Mittelbach.

Von Edwin Sternkiker