Marlow

Auf dem Betriebsgelände der Marlower Möbel GmbH herrschte am Sonnabend ein ziemliches Gewusel. Mehr als 30 Mitglieder, Freunde und Helfer des Marlower Vereins „Ferien für Kinder von Tschernobyl“ trugen kleine und große Kartons aus der Vereinsbaracke und stapelten sie vor dem Gebäude auf, ebenso 30 Rollstühle. Es sind insgesamt zwölf Tonnen Hilfsgüter, die mit einem Lkw nach Mozyr (Belorussland) geschickt wurden. Seit Gründung des Vereins ist es der 29. Hilfstransport. Mit den Hilfsgütern werden Menschen unterstützt, die besonders von den Auswirkungen der Reaktorkatastrophe im nahen ukrainischen Tschernobyl betroffen sind.

Spenden gehen an Altersheim, Kinderheim und Schulen

Neben den 30 Rollstühlen seien es unter anderem Inkontinenzartikel, Verbandsmaterial, Gehhilfen, Kinderbekleidung, Spielzeug, Schulbedarf und Bettwäsche, die nach Belorussland geschickt werden, berichtet Vereinsvorsitzende Sabine Druckrey. Adressaten sind ein Kinderheim, ein Altenheim, Schulen, Kindergärten sowie einzelne, besonders bedürftige Familien. „Obwohl die Reaktorkatastrophe nun schon 33 Jahre zurückliegt, sind die Spätfolgen für die Menschen, vor allem für die Kinder, nach wie vor gravierend“, berichtet die Vereinsvorsitzende. So würde unter anderem Schilddrüsenkrebs sehr häufig auftreten.

Deshalb sei es bedauerlich, dass die Zahl der Hilfsvereine in Deutschland, die sich für die Betroffenen engagieren, zurückgegangen sei, sagt Sabine Druckrey. Um so erfreulicher ist es, dass die elf Mitglieder des Marlower Tschernobyl-Vereins, den es nun bereits seit 28 Jahren gibt, bei der Stange halten. Dazu gehören unter anderem Mandy Ohm, Martina Scheminsky und Roswitha Mittelstädt. Mandy Ohm sagt, die Reisen nach Belorussland hätten immer wieder gezeigt, wie notwendig die Hilfe sei. Und sie berichtet von der Herzlichkeit und der großen Dankbarkeit der Menschen, denen man helfen konnte. Dies und die Tatsache, dass so viele Privatpersonen, aber auch Pflegedienste, Krankenhäuser sowie Firmen, die Arbeit des Vereins mit Sachspenden unterstützen, sei Ansporn, weiterzumachen, betonen die drei Frauen. Sehr froh sei man auch über Geldspenden, ergänzt Sabine Druckrey. So habe man eine großzügige Spende des CDU-Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg erhalten, der sich aus Anlass seines 65. Geburtstages von den Gratulanten Geld erbeten hatte. Eine weitere großzügige Geldspende habe man vom Lions Club Ribnitz-Damgarten erhalten.

Mitglieder des Vereins nehmen Verteilung der Hilfsgüter vor

Am 25. Mai machen sich einige Mitglieder des Vereins auf den Weg nach Belorussland, um die Verteilung der Hilfsgüter vorzunehmen. Während ihres einwöchigen Aufenthaltes werden sie mit ihren Partnern vor Ort auch die 24 Kinder auswählen, die in diesem Jahr nach Marlow kommen, um hier vom 6. Juli bis 2. August ihre Ferien zu verbringen. Den Kindern kann mit Unterstützung von zahlreichen Bürgern der Stadt, Vereinen, der katholischen Kirchgemeinde sowie der Bundeswehr und vieler Firmen ein umfangreiches Ferienprogramm geboten werden, sagt Sabine Druckrey. Die ersten belorussischen Ferienkinder aus besonders stark verstrahlten Gebieten hatte der Marlower Verein 1991 eingeladen. „Die Erfahrungen zeigen, wie wichtig es ist, dass die Kinder für vier Wochen herauskommen aus der ständigen Bedrohung durch die Radioaktivität. Vitaminreiche Kost und das Herumtollen an der salzhaltigen Luft der Ostsee stärken ihr Immunsystem und geben ihnen Kraft für den Alltag in der Heimat“, so Sabine Druckrey.

Edwin Sternkiker