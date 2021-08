Tschüss Airtrikes: Wann die Ultraleicht-Flieger wieder zu Besuch in Barth sind

Barth

Vor zwanzig Jahren waren Berliner Luftsportler mit ihren Airtrikes zum ersten Mal auf dem Barther Flughafen zu Gast. Seither kehrten sie nahezu jeden Sommer für zwei bis drei Wochen in die Boddenstadt zurück. Während ihrer Anwesenheit boten die Enthusiasten gern auch interessierten Einheimischen und Urlaubern die Möglichkeit, die einmalige Landschaft aus der Luft zu erleben.

Wegen der Verhinderung ihres Sportfreundes Henry Maek waren Stefan Trill (57) und Martin Häring (53) dieses Mal nur mit einem Airtrike des Typs „Eagle“ auf dem Flughafen präsent und wechselten sich mit dem Fliegen ab. Beide sind im Besitz der erforderlichen Lizenz für Luftsportgeräteführer, aber im normalen Alltag als Angestellter beziehungsweise als Schlüsseldienstleister tätig.

Mit dem Airtrike von Barth nach Potsdam in zweieinhalb Stunden

Zum letzten Mal kreiste das Airtrike, das im Prinzip nichts anderes als ein Drachenflieger mit zweisitziger motorisierter Gondel ist, am vergangenen Sonnabend über der Stadt Barth. Mittlerweile haben beide Sportflieger ihre Wohnwagen in die Heimat überführt und das Airtrike aufgrund des ungewissen Flugwetters bis zum nächsten Wochenende in einer Halle des Flughafens untergestellt. Dann wollen sie mit einem anderen Airtrike zurückkehren, um anschließend mit beiden Maschinen binnen zweieinhalb Stunden zum 280 Kilometer entfernten Sportflugplatz Saarmund bei Potsdam zu fliegen.

Aufgrund des ungünstigen Wetters der letzten Wochen mit Wind und Regen habe man nicht so häufig wie in anderen Jahren starten können, bedauerte Stefan Trill. Aus dem gleichen Grund wäre der Ostseestrand - immerhin verbringen die Flieger in Barth den eigenen Jahresurlaub - nicht so einladend gewesen. „Weil das Wetter so unberechenbar gewesen ist, haben wir dieses Mal keine Werbung für das Mitfliegen betrieben“, räumte er ein. „Wir sind froh, dass wir wenigstens die Flugwünsche unserer Stammgäste aus der Region erfüllen konnten.“ Nach zwanzig Jahren gebe es nicht wenige Einheimische, die stets aufs Neue mitfliegen wollten.

Im schlimmsten Notfall rettet ein Raketenfallschirmsystem den Piloten

Mitfliegerin Maya Zill beobachtet Stefan Trill bei der Vorbereitung des Eagle-Airtrikes auf den Start. Quelle: Volker Stephan

Am Vormittag des vorletzten Flugtages hatte sich jedoch eine junge Urlauberin aus Zingst als Fluggast eingefunden. Maya Zill aus Potsdam wollte gern eine Runde über dem Bodden drehen, um ihren Urlaubsort aus der Vogelperspektive kennenzulernen. Angst vor dem Flug, bei dem sie ähnlich einer Motorradfahrt dem Fahrtwind von 90 bis 100 Km/h ausgesetzt ist, verspürte die 18-Jährige nicht. Weil es aber in der Flughöhe von 600 Metern um etliche Grad kühler ist, wurde ihr neben dem obligatorischen Helm auch eine Motorradkombi zur Verfügung gestellt.

Airtrike „Eagle“ in Zahlen Das Airtrike „Eagle“ ist ein deutsches Ultraleicht-Trike, das von Airtrike aus Berlin entworfen und hergestellt wurde. Maximales Abfluggewicht: 475 kg Reisegeschwindigkeit: 80 bis 120 km/h Motor: BMW 1100 ccm, 98 PS Tankinhalt: 65 Liter Reichweite: 600 Kilometer Normale Flughöhe: 600 - 750 m Start- und Landestrecke: 60 Meter Einstiger Neupreis: circa 30 000 Euro

Außerdem erklärte Stefan Trill, wie sicher das Fliegen mit Airtrikes eigentlich ist. Sollte doch mal der Antriebspropeller am Heck ausfallen, könne das Gerät nämlich wie ein normaler Sportdrachen im Segelflug auf den Boden gleiten. Deshalb sollte der Pilot vorsorglich geeignete Landeflächen im Auge behalten. Zusätzlich würde beim allerschlechtesten Szenario ein Raketenfallschirmsystem für Sicherheit sorgen. Aus einer Box unter dem Sitz schieße dann nach Auslösung seitlich eine Rakete mit Fallschirm heraus, an dem das Trike herabschweben würde. Außerdem werde nicht über geschlossenen Wolkendecken geflogen, um Bodensicht zu behalten und unvorhergesehenen Hindernissen ausweichen zu können.

„Am schönste ist die supertolle Boddenlandschaft um Barth!“

Airtrike bei einer Flugvorführung während der Barther Segel- und Hafentage 2016. Quelle: Volker Stephan

Im Rahmen von Mehrtagestouren haben die Berliner Flugsportler mit ihren Airtrikes schon ganz Deutschland erkundet - ihr Gepäck dabei ähnlich Bikern auf dem Rücksitz. Dabei wären sie über viele schöne Gegenden geflogen - mit am schönsten sei aber die supertolle Boddenlandschaft um Barth.

Mit dem weiten Blick über das Meer bis nach Dänemark beim Flug in den Sonnenuntergang könnten es höchstens noch die Alpen aufnehmen, sind Stefan Trill, seine Partnerin Aike-Christine Beck und Martin Häring einvernehmlich überzeugt. „Hier haben wir das Mallorca von Deutschland vor der Nase, wieso sollen wir da noch um die Welt reisen.“

Etwas traurig denken die Berliner an die Stimmung zurück, die bei den früheren, nun schon zum zweiten Mal abgesagten Segel- und Hafentagen herrschte. Oft waren sie mit ihren Überflügen über den Hafen selbst in das Programm eingebunden.

Ein Wiedersehen gibt es im kommenden Jahr

Für das nächste Jahr hoffen sie darauf, wieder zwei Airtrikes in Barth zu haben, um möglichst vielen Interessenten ein unvergessliches Flugerlebnis über der einmaligen Landschaft bieten zu können. Eine zweite Maschine ist ja auch für Paare und Freunde attraktiver, weil beim Parallelflug ein Fluggast den anderen sehen kann.

Beim Personal des Ostsee-Flughafens Stralsund-Barth möchten sich die Airtrikeflieger für die erwiesene Gastfreundschaft und die große Hilfsbereitschaft bedanken.

Von Volker Stephan