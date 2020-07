Tuning-Treffen auf Pütnitz: Darum durfte das Baltic BBQ stattfinden

Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Aufregung um das bekannte Baltic-BBQ-Treffen auf der Halbinsel Pütnitz. Am Sonnabend trafen sich zum neunten Mal Hobby-Autoschrauber auf dem ehemaligen Militärflughafen bei Ribnitz-Damgarten. Doch das Treffen stand offenbar kurz vor dem Abbruch. Am Sonntag meldete die Polizei, dass die Veranstaltung nicht angemeldet gewesen sei. Die Veranstalter widersprachen dieser Darstellung jedoch.

Gegen 11.30 Uhr waren am Sonnabend der Polizei Verkehrsgefährdungen im Bereich der Zufahrt zum Flughafengelände gemeldet worden. Im Zuge der Kontrollen stellten die Beamten fest, dass auf dem Flugplatz ab 14 Uhr das Fahrzeug-Tuning-Treffen Baltic BBQ stattfindet. „Umgehend wurden weitere Polizeikräfte aus umliegenden Polizeirevieren für die Kontrolle der vielfach getunten Fahrzeuge zusammengezogen“, heißt es von der Polizei.

Festgestellt wurden zunächst Ordnungswidrigkeiten. Bei einem Überholvorgang soll unter anderem ein weiterer Verkehrsteilnehmer behindert worden sein. Ein Fahrer eines getunten Autos habe nicht nachweisen können, dass der Umbau seines Fahrzeugs Tüv-gerecht war.

Darum wurde die Veranstaltung nicht abgebrochen

Für Aufregung sorgte vor allem, dass die Veranstaltung nicht angemeldet gewesen sein soll. „Auch wir waren überrascht“, sagte am Sonntag Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth. Das Tuning-Treffen aufzulösen, sei dennoch keine Option gewesen. Zum einen hätten laut Huth dafür nicht genügend Einsatzkräfte zur Verfügung gestanden. Zum anderen seien vor Ort keine Verstöße gegen die geltenden Corona-Vorschriften festgestellt worden.

In den kommenden Tagen sollen die Erkenntnisse ausgewertet werden. „Wir gucken dann, ob wir dem eventuell ordnungsrechtlich nachgehen müssen“, so der Ribnitz-Damgartener Bürgermeister.

Alle hielten sich vorbildlich an Corona-Regeln

Dafür sieht René Schmidt, langjähriger Veranstalter des Baltic-BBQ-Treffens keinen Grund. „Die Corona-Regeln sind perfekt eingehalten worden“, sagt Schmidt. Jeder Teilnehmer wurde in einer Corona-Liste erfasst. Es habe keinen Ausschank gegeben. Die Abstände seien eingehalten worden. „Jeder hat sich vorbildlich an die Regeln gehalten“, so Schmidt. Das sei ein Grund gewesen, warum die Veranstaltung nicht abgebrochen wurde.

Zudem seien keine 500 Menschen auf dem Gelände gewesen. Die Veranstaltung war im Internet mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 499 beworben worden. Tatsächlich seien laut Frank Müller-Meinke, Vorsitzender des Technikvereins, insgesamt nur 320 Menschen anwesend gewesen.

Technikverein informierte die Behörden

Und der Technikverein zeichnete auch für die Anmeldung der Veranstaltung verantwortlich. In den vergangenen Jahren hatte Baltic BBQ beziehungsweise René Schmidt selbst das Tuning-Treffen angemeldet. Die neunte Auflage sei vom Technikverein bei den Behörden angezeigt worden. „Wir haben die Veranstaltung beim Gesundheitsamt angemeldet“, sagte am Sonntag Frank Müller-Meinke. Die Corona-Auflagen seien erfüllt worden. Auch die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgartens sei informiert worden.

Frank Müller-Meinke, Vorsitzender des Technikvereins Pütnitz. Quelle: Edwin Sternkiker

Eine Genehmigung vonseiten des Ordnungsamtes der Stadt sei jedoch nicht notwendig gewesen. Denn laut Müller-Meinke habe es im engeren Sinne keine separate Veranstaltung gegeben. Offiziell seien die Gäste Besucher des Technikmuseums gewesen.

„Die Leute waren froh, dass sie mal rauskamen“, sagte René Schmidt. Er und seine Mitstreiter wollten mit dem Treffen auch den Technikverein unterstützen, der von der Corona-Krise stark betroffen ist. Die Eintrittsgelder des Tuning-Treffens gehen laut Schmidt nämlich an den Technikverein.

Von Robert Niemeyer