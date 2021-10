Typisch Rentner: Jürgen Pilzecker aus Barth hat niemals Zeit

Barth

Ein Mann, sieben Vereine: Das ist Jürgen Pilzecker aus Barth – der typische Rentner, der niemals Zeit hat. Denn der 71-jährige ist nicht nur einfach Mitglied in den Vereinen, sondern bekleidet auch Funktionen und ist aktiv dabei. Und Familie hat er auch. Die ist ihm wichtig – tatsächlich wichtiger noch als die Vereinsarbeit. Und Pilzeckers haben ein Haus mit Garten und zusätzlich einen Kleingarten.

Von Sport über Soziales bis zum Kleingartenverein, Familientreffen und -besuche: Langeweile kennt Jürgen Pilzecker nicht, ist ihm noch nie untergekommen. „Meine größte Angst ist tatsächlich, dass ich eines Tages körperlich nicht mehr fit sein könnte“, gesteht der Mann, auf den der Begriff „Senior“ irgendwie nicht passt.

Aktiver Sportler: Zweimal pro Woche ein Tennisspiel reicht nicht

Jürgen Pilzecker hatte schon immer viel um die Ohren, wie es so schön heißt. Als Marktbereichsleiter der Sparkasse Vorpommern war er für rund 100 Mitarbeiter verantwortlich. Und schon damals hat er sich in verschiedenen Vereinen engagiert. Seine Frau Marianne hat ihm immer den Rücken freigehalten und ihn darin, was er tut, bestärkt, erzählt er.

Besonders der Sport liege ihm Herzen. Mit Fußball als junger Spund hat alles angefangen. Mittlerweile spielt Jürgen Pilzecker, der seit 2012 im (Un)Ruhestand ist, aktiv Tennis und Tischtennis. Beiden Sportarten hat er sich erst mit dem Rentenalter verschrieben. Warum nicht Golf? „Tennis ist auch ein Sport, den man bis ins hohe Alter betreiben kann. Golf habe ich mal ausprobiert, ist aber nicht meins – zu wenig Bewegung“, sagt er und lacht. Zweimal pro Woche steht er auf dem Tennisplatz. „Da kann kommen, was will – die Termine sind heilig“, erzählt er. Und weil er sich fit halten möchte, wie er begründet, fährt er seit vier Jahren zusätzlich einmal pro Woche nach Pruchten, um dort Tischtennis zu spielen.

Finanzen und Computertechnik sind seine Stärken

Mehr Zeit aber bringt er für die Vereine anderweitig auf: als Vorstandsmitglied beim Tennis-Club Blau-Weiß Barth, als Revisor bei der SG Pruchten, dem Kleingarten-Verein „Am Erlengrund“ und dem Kreissportbund Vorpommern-Rügen, als technische Unterstützung beim Verein Die Klette und als Betreuer der Internetauftritte des Tennis-Clubs, des Klette- und Kleingarten-Vereins sowie des SV Barth 1950, dessen Finanzer er auch noch bis vor Kurzem war, und zusätzlich unterstützt er den Heimatverein. Und auch an die Fördermittelbeschaffung macht er sich für die Vereine, hat zudem deren Satzungen geschrieben, wie er berichtet.

Der Mittwoch gehört der Familie

Und so ist Jürgen Pilzeckers Kalender voller Termine. Lediglich den Mittwoch hält er sich frei. „Den Tag widme ich meiner Familie, hauptsächlich meiner Frau“, sagt er. „Und irgendwann muss ich ja auch mal den Garten machen“, fügt er hinzu und lacht. Den Garten in der Sparte „Am Erlengrund“ haben Pilzeckers bereits seit 1984. „Die Sparte haben wir mit aufgebaut, das Gelände zunächst urbar gemacht“, erzählt der 71-Jährige. Damals habe die Familie noch im Wohnblock gewohnt. Seit einigen Jahren wohnt die Familie nun schon im Häuschen mit Garten, aber den Kleingarten haben sie nicht abgeben wollen.

Am Tage aktiv, am Abend kreativ

Mitgestalten, Angebote schaffen für sich und seine Familie: Das treibt ihn seit Jahrzehnten an, erklärt er sein Engagement. „Für mich stand nie infrage, ob ich mich einbringe, habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe einfach geholfen, wenn meine Hilfe gebraucht wurde“, sagt er. Und so ist es auch heute noch. Und so sei das Arbeitszimmer im Hause Pilzecker zum zweiten Wohnzimmer für ihn geworden. „Dort sitze ich beinahe jeden Abend, habe es extra offen und neben dem Wohnzimmer eingerichtet, wo meine Frau gern die Abende verbringt. So können wir uns trotzdem unterhalten und verbringen die Abende nicht völlig getrennt“, erzählt er.

Seine Frau Marianne akzeptiert sein Engagement voll und ganz, für das er kürzlich in Barth und im vergangenen Jahr vom Landkreis ausgezeichnet worden ist. „Ich finde das absolut richtig“, sagt sie. Um so mehr Wert legen beide auf die regelmäßigen Urlaube, wie Jürgen Pilzecker sagt. Wandern würden sie dann gehen, meist in Österreich. „Mindestens einmal im Jahr für maximal zehn Tage“, fügt er hinzu. Länger ginge nicht, zu viel Arbeit würde zu Hause liegen bleiben, erklärt er begleitet mit einem Augenzwinkern.

Von Anja Krüger