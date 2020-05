Vorpommern

Bei stürmischem Wind droht eine Segelyacht vor dem Darß in den Windpark Baltic 1 zu treiben. Ihr Segel ist beschädigt. Es besteht Kollisionsgefahr. Ein Frachter eilt zu Hilfe. Die Wellen schlagen zweieinhalb Meter hoch. Doch die Mannschaft kann eine Leinenverbindung herstellen. Sie übergibt den Seglern ein Handfunkgerät. Die Rettung! Der Seenotkreuzer „ Theo Fischer“ schleppt die Yacht schließlich am 25. Oktober des vergangenen Jahres sicher in den Nothafen Darßer Ort.

Nur einen Tag zuvor hatten die Wustrower Kollegen in ihrem Logbuch folgende Rettung dokumentiert: Plötzlich dichter Nebel überrascht zwei Angler vor dem Fischland. Sie verlieren die Orientierung und melden den Seenotrettern eine Tonne. Auf Anweisung machen die Angler daran fest. Gerade noch rechtzeitig: Der Außenborder setzt aus. Anderthalb Seemeilen vor der Küste nimmt die „Barsch“ das Fünf-Meter-Boot an den Haken und schleppt es an den Strand.

Mission: Das Leben Schiffbrüchiger retten

„Wir sind keine Helden, wir sind Profis.“ Der markige Spruch steht auf Plakaten der Seenotretter. Sie zeigen Fotos von Männern, die sich bei beängstigendem Wellengang in eisige Fluten stürzen. Ihre Mission: Das Leben Schiffbrüchiger retten. Wer Jörg Westphal, dem Leiter des Informationszentrums der Seenotretter in Warnemünde zuhört, erkennt schnell: Der Werbeslogan bringt den Geist der Gesellschaft auf den Punkt. Sie tun, was getan werden muss – und weil es kein anderer macht.

Der 57-Jährige ist schon seit 1987 als Freiwilliger in Wustrow mit dabei. 389 Mal sind er und seine Kollegen von den 14 Stationen zwischen Wustrow und Ueckermünde im vergangenen Jahr ausgerückt. 727 Menschen haben sie dabei aus teils lebensgefährlichen Notsituationen gerettet. „Es kann eben viel passieren, wenn man sich auf See begibt“, erklärt Westphal. „Man erlebt die verrücktesten Sachen.“ Auch großer Leichtsinn gehöre leider dazu.

Von Wustrow bis Ueckermünde – die Stationen der Seenotretter. Quelle: OZ-Grafik/Benjamin Barz

Seenotretter als Ausbildungsberuf

Aber auch bei Unfällen und technischem Versagen ist die DGzRS vor Ort. „Grob gesagt, fängt unsere Arbeit da an, wo die der Rettungsschwimmer aufhört“, fasst Westphal zusammen. Täglich werden dafür zwischen 105 000 und 110 000 Euro benötigt. Seit 155 Jahren wird diese Arbeit zu 100 Prozent aus Spenden finanziert. Der größte Teil der Hilfe wird bis heute ehrenamtlich geleistet. Anders als bei der freiwilligen Feuerwehr wissen allerdings viele Menschen gar nicht, was die Seenotretter machen. Darüber klärt Jörg Westphal in Schulen oder bei Events wie der Hansesail auf.

Jörg Westphal, Leiter des Informationszentrums der Seenotretter in Warnemünde Quelle: DGzRS

Er tut es unter anderem deshalb, weil die Seenotretter neben den Freiwilligen auch dringend hauptberuflichen Nachwuchs brauchen. Früher war dafür eine seemännische Ausbildung die Voraussetzung, doch solche Fachkräfte sind selten verfügbar. Deshalb geht die DGzRS nun neue Wege und bildet 2020 erstmals zwölf Retter selbst aus. Sogar ein Ausbildungsschiff befindet sich dafür im Bau.

„ Übelkeit ist kein Hindernis.“

Über die Frage, ob man auch lernen kann, nicht seekrank zu werden, muss der Profi schmunzeln: „Jeden kann es erwischen. Auch gestandene Seeleute“, nimmt Westphal jede Illusion. Man fahre eben oft raus, wenn andere wegen Sturm längst im Hafen festgemacht haben. „ Übelkeit ist für aber uns kein Hindernis.“ Doch er räumt ein, dass eine gewisse Seetauglichkeit notwendig sei, um nicht selber zum Sicherheitsrisiko zu werden.

Den Rest könne jeder ab 18, der freiwillig helfen will, in Lehrgängen lernen. Allerdings: „Die Familie muss dahinter stehen und der Beruf muss es zulassen.“ Wann der Alarm losgeht, sei nicht planbar. Und ebenso wichtig: „Man muss in der Nähe einer Rettungsstation wohnen“, so Westphal.

155 Jahre DGzRS Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist rechtlich mit einem eingetragenen Verein vergleichbar. Sie ist zuständig für den maritimen Such- und Rettungsdienst (SAR = Search and Rescue) in den Gebieten von Nord- und Ostsee. Sie ist keine Hilfsorganisation, sondern ein sogenannter allumfänglicher Rettungsdienst. Die Bundesrepublik Deutschland hat der DGzRS die hoheitliche Aufgabe des Such- und Rettungsdienstes für Menschen in Seenot übertragen. Dennoch arbeitet die DGzRS – heute wie zur Zeit ihrer Gründung am 29. Mai 1865 in Kiel – freiwillig, unabhängig und spendenfinanziert. Seit 30 Jahren ist die DGzRS wieder in Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz, wo sich einige ihrer ältesten Rettungsstationen befinden. Die DDR hatte den Seenotrettungsdienst zwischenzeitlich staatlich organisiert.

Retter aus Familientradition

Diese Voraussetzungen erfüllt Jens Pagel. Er ist selbstständig und kann seine Tätigkeit als Vormann der „ Stralsund“ auf der Rettungsstation Prerow/ Wieck mit dem Beruf vereinbaren. „Ich mache das aus Tradition. Mein Vater war schon beim Seenotrettungsdienst der DDR.“ Der 56-Jährige erinnert sich: „Als ich klein war, wurden die Retter noch durch einen Blitzknall alarmiert. Man hörte einen lauten Donnerschlag und dann leuchtete der Himmel minutenlang rot.“ Die Aufregung, die er als Kind dabei verspürte, habe einen starken Eindruck hinterlassen.

Die „Stralsund“ ist an der Station Prerow/Wieck stationiert Quelle: DGzRS

Damals haben die Leute noch Schlange gestanden, um in eine Mannschaft aufgenommen zu werden. Zur Wendezeit gab es 25 Leute auf seiner Station. Jens Pagel rückte 1994 nach, seitdem ist er Freiwilliger. Heute sind es auf seiner Station nur noch sechs Retter. „Die Leute haben keine Lust mehr auf ständige Erreichbarkeit.“ Er und sein Team seien jedoch einsatzbereit – umso mehr, weil ihr 8,50 Meter langes Boot gerade in der Werft überholt und frisch lackiert wurde. Tja, und die Seekrankheit: „Mir ist nur als Kind mal flau im Magen gewesen, aber manchen Menschen wird so schlecht, dass sie über Bord gehen wollen. Das ist nicht zu unterschätzen.“

Ehemaligen Bundespräsidenten gerettet

Aus einem ganz anderen Grund ging im vergangenen Jahr ein Prominenter über Bord: Joachim Gauck war mit einem kleinen Segelboot auf dem Saaler Bodden gekentert. Die Situation war von Land aus beobachtet worden. Die Seenotretter der Freiwilligen-Station Wustrow waren mit der „Barsch“ schnell an der Einsatzstelle. Sie holten Gauck unversehrt aus dem Wasser und brachten ihn an Land.

Der ehemalige Bundespräsident ist in Wustrow aufgewachsen und hatte den alten Rettungsschuppen nahe der Seebrücke schon oft besucht. In seiner Amtszeit war er zudem Schirmherr der DGzRS. Nun hatte er sich auch am eigenen Leib von der Einsatzbereitschaft seiner Seenotretter überzeugt, die keine Helden sein wollen und es für viele dennoch sind.

Wer die Arbeit der Seenotretter unterstützen will, kann spenden: Spendenkonto: IBAN DE36 2905 0101 0001 0720 16; BIC: SBREDE22; Sparkasse Bremen

In Seenot Hilfe rufen: So geht’s Das Mobiltelefon ist kein offizieller Alarmierungsweg, wenn ein Wasserfahrzeug auf der Ostsee oder den Boddengewässern in Seenot gerät. Die Geräte lassen sich auf dem Wasser nicht anpeilen. Wer dennoch auf See nur ein Handy dabei hat und, sollte sich die Rufnummer der Seenotleitung Bremen +49 421 536870 einspeichern. Voraussetzung ist natürlich ein Mobilfunknetz. Beobachter, die eine Notlage von der Küste aus beobachten, können natürlich immer auch die 112 wählen. Ein UKW-Seefunkgerät ist die beste Alarmierungsmöglichkeit im Seenotfall. Wassersportlern wird dieser Weg, der auch in der Berufsschifffahrt üblich ist, empfohlen. Die international einheitlichen Not- und Anrufkanäle werden von der Seenotleitung und den Rettungseinheiten vor Ort rund um die Uhr überwacht, also mitgehört. Mit der Tracking-App „SafeTrx“ können die Seenotretter ebenfalls alarmiert werden. Die App zeichnet die Route auf, solange man sich im Mobilfunkbereich befindet. Diese Route wird direkt an die Seenotleitung übertragen. Wird der vorher festgelegte Routenplan nicht eingehalten, schickt die App eine Nachricht an vorher benannte private Notfallkontakte. Diese können dann die Seenotretter informieren.

Juliane Schultz