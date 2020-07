Barth

1888 gründeten Paul Bielenberg und seine Frau Johanna in der Langen Straße 42 in Barth die Konditorei Paul Bielenberg. Vier Generationen führten das Geschäft – nach Paul Bielenberg folgten sein Sohn Heinrich, Enkel Hermann und Urenkel Heinrich. Das Bielenbergsche Geschäftshaus hatte zwei Schaufenster, zwischen denen die Tür zum Laden und in die ursprüngliche Haustür lagen. Das rechte Schaufenster ist als solches nie genutzt worden.

Heute sind in dem Haus Wohnungen und Geschäfte. Quelle: Mario Galepp

Bekanntheit über die Stadtgrenzen hinaus erlangte die Familie Bielenberg durch ihren Baumkuchen. 1988 konnte die Konditorei ihr 100. Jubiläum feiern. Einige Jahre nach der Wende schloss die Konditorei für immer ihre Türen.

Heute sind in dem Haus Wohnungen und Geschäfte und eine Begegnungsstätte für kulturelle Veranstaltungen. Zu dem Haus gehört auch ein alter Speicher.

Von Anika Wenning