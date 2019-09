Born

Ein Ungleichgewicht bei der Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe zugunsten des Regenbogencamps bei Prerow hat Klaus-Dieter Holtz (Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born) kritisiert. Mit einem Änderungsantrag soll die entsprechende Satzung geändert werden. Die Regenbogen AG müsste demnach deutlich mehr zahlen, private Vermieter könnten entlastet werden. Und dennoch blieben der Kommune unterm Strich zusätzlich annähernd 11 000 Euro.

Auf Basis der seinerzeit zugrunde gelegten Kalkulation kam das Regenbogencamp bei Prerow vergleichsweise gut weg. Für jeden der 1250 Stellplätze müssen 1,61 Euro bezahlt werden. Das Regenbogencamp in Born wird schon mit 2,05 Euro für jeden der 490 Stellplätze über die Fremdenverkehrsabgabe zur Kasse gebeten. Die 35 Stellplätze auf dem Zeltplatz der Jugendherberge Ibenhorst werden laut Kalkulationsstaffelung mit 15,69 Euro veranschlagt. Holtz sah die Gefahr, dass die Kommune mit Widersprüchen gegen Abgabebescheide überhäuft werde. Außerdem sei bereits eine Normenkontrollklage angekündigt worden.

Einheitliche Abgabesätze gefordert

Klaus-Dieter Holtz forderte eine einheitliche Abgabehöhe in Höhe von 15 Euro je Stellplatz, unabhängig von der Größe des Campingplatzes. Gleichzeitig sollten die privaten Vermieter entlastet werden – nämlich durch eine Reduzierung der Abgabe von derzeit 25 Euro je Bett auf 20 Euro. In diesem Zusammenhang führt Holtz die Satzung des ebenfalls zum Amt Darß/Fischland gehörenden Ostseebades Dierhagen an. Auch dort wurde die Satzung auf Basis einer neuen Kalkulation neu erstellt. Dort finden sich die Abgabesätze, die Klaus-Dieter Holtz in seinem Änderungsantrag vorschlägt.

Bürgermeister Gerd Scharmberg beantragte, die Vorlage in die Ausschüsse zu verweisen. Unterstützt wurde er dabei von Niklas Ziemann ( CDU). Das Thema sei viel zu komplex, um es allein in der Gemeindevertretung zu beraten. Janine Dieckmann (Unsere Heimat Born) forderte eine zeitnahe Beschäftigung mit dem Änderungsantrag. Bei einer Gegenstimme beschloss die Gemeindevertretung einmütig, die Vorlage vor einer Beschlussfassung in Finanzausschuss, Betriebsausschuss und Tourismusausschuss zu beraten.

Rückkehr zur Saisonstaffel beantragt

Mit einem zweiten Antrag wollte Klaus-Dieter Holtz die Rückkehr zu einer Saisonstaffelung bei der Kurabgabe – die ist von den Urlaubern zu entrichten – bewirken. Wie die Satzung für die Fremdenverkehrsabgabe wurde die für die Kurabgabe auf den letzten Drücker im zurückliegenden Jahr beschlossen, um jetzt überhaupt die Handhabe zu haben, und die Abgaben eintreiben zu können.

In seiner Begründung verwies Holtz auf die Zweifel einiger Gemeindevertreter an einer korrekten Kalkulation. In Wieck sei eine gleichlautende Satzung inzwischen nachgebessert worden. Für Gäste sei durch die beschlossene Steigerung der Kurabgabe kein Mehrwert zu erkennen. Ein kostenfreier Besuch der Bibliothek oder der Ausstellung „Borner Maskenball“ rechtfertigten diese Steigerung nicht. Laut des Vorschlags von Klaus-Dieter Holtz soll während der Hauptsaison vom 1. Mai bis Ende September der Höchstsatz von 2,20 Euro für Erwachsene je Tag gelten. In der Nebensaison sei je Person und Tag der halbe Satz fällig. Für Kinder und Jugendliche gelten ermäßigte Sätze. Auch hier fand sich eine breite Mehrheit, die Vorlage vor einer Entscheidung in den Ausschüssen zu diskutieren. Antje Hückstädt (Wählergemeinschaft Borner Alternative) bat um kurzfristige Beratungen.

