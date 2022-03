Ahrenshoop

Jeden Tag hat Oksana Kruse Angst vor dem Morgen. Die Ukrainerin aus Lutsk im Nordwesten des Landes lebt seit Ende 2020 in Deutschland. Die Familie der 26-Jährigen lebt nahe der Grenze nach Belarus, Weißrussland. „Das kann jede Stunde ihr Ende bedeuten“, sagt die Mitarbeiterin der Ahrenshooper Kurverwaltung. Eigenen Worten zufolge ist sie „stolz, eine Ukrainerin zu sein“. Der Krieg mit Russland zeige ihr, „was für ein starkes Volk wir sind“.

Die grausamen Angriffe der Russen haben am Ende nur zu einer Vereinigung der Ukrainer geführt, ist Oksana Kruse überzeugt, nicht nur das eigene Land, auch Europa wachse angesichts der Kriegsgefahr zusammen. Jeder Mensch zwischen sieben und neunzig Jahren in der Ukraine glaube an das Unmögliche, an den Sieg gegen die Angreifer aus Russland.

„Ich glaube, dass wir gewinnen“, sagt die Mitarbeiterin der Kurverwaltung. „Wir glauben, wir hoffen.“ Und natürlich hofft die Frau aus Ribnitz-Damgarten auf ein schnelles Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen, auf ein Ende des Blutvergießens. Sie möchte nicht länger mit der allmorgendlichen Furcht aufwachen, ihre Familie könnte von den Russen getötet worden sein.

Leben in Deutschland

Aus Lutsk ist Oksana Kruse nach Deutschland gekommen. Seit November 2020 lebt sie dauerhaft hier. Zuvor war sie als Saisonkraft immer wieder in der Region, zuerst in Prerow, aber auch in der Nähe von Hamburg. Ihre Freizeit gehört nicht allein Büchern, sondern auch ellenlangen Ausflügen in die Natur. Denn Oksana Kruse fotografiert gerne.

Von Timo Richter