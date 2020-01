Umbau beginnt: Diesterweg-Schule in Barth wird zum "Haus der Möglichkeiten"

Barth

Das Konzept für die neue Nutzung der ehemaligen Diesterweg-Schule am Bleicherwall 1 in Barth hat Reinhard Marx, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Barth (Wobau), schon lange in der Schublade. Jetzt kann es endlich Schritt für Schritt umgesetzt werden. Am 9. Dezember wurde der notarielle Kaufvertrag geschlossen und die Wobau ist nun Eigentümerin des Gebäudes. Aus der ehemaligen Schule mit acht Klassenräumen und einer Aula soll ein „Haus der Möglichkeiten“ werden.

„Ich bin froh, dass es endlich losgeht. Es ist ein Projekt, das ich schon lange verfolge. Mein letztes Berufsjahr hat begonnen. Ende des Jahres gehe ich in Rente und da möchte ich das Projekt angeschoben haben. ‚Haus der Möglichkeiten‘ ist allerdings nur der Arbeitstitel. Ich könnte mir vorstellen, dass es später den Namen ‚Bürgerhaus‘ bekommt. Der Name ist ja bald frei“, sagt Reinhard Marx. „Wir werden schon in der kommenden Woche mit den ersten vorbereitenden Maßnahmen beginnen und legen mit der baulichen Planung los.“

Wobau hofft auf Fördermittel

Allerdings konzentriere man sich dabei zunächst auf das Erdgeschoss. „Die Wobau geht in Vorleistung, unter anderem muss eine neue Heizungsanlage eingebaut werden. Mitte des Jahres wollen wir mit dem Erdgeschoss fertig sein. Die Kosten für die Arbeiten im Erdgeschoss werden auf rund 100 000 Euro geschätzt“, berichtet Reinhard Marx, der auf Fördermittel hofft. „Wenn wir das Projekt ohne Fördermittel umsetzen, rechnen wir mit einer Bauzeit von fünf Jahren. Aber ich hoffe, dass wir innerhalb von zwei, drei Jahren fertig sind. Das hängt aber eben davon ab, wie viel Fördermittel wir bekommen und wann das Geld bewilligt wird. In diesem Jahr rechnen wir nicht mehr damit.“ Den Fördermittelantrag habe er bereits vorbereitet. Erst jetzt, wo die Wobau als Eigentümer eingetragen ist, könne er aber gestellt werden.

Das Gebäude wird die Wobau in begrenztem Umfang für eigene Zwecke nutzen, es ansonsten aber Vereinen, Arbeitskreisen, Gruppen und Einwohnern zur Verfügung stellen. So soll im Erdgeschoss ein Café entstehen, das allen Altersgruppen als Treff dienen soll. Zudem wird die Wobau mit der Verwaltung ihres Geschäftsbereichs Barth Appart ins Erdgeschoss ziehen. So könne der Betrieb der ehemaligen Diesterweg-Schule auch ohne einen zusätzlichen Mitarbeiter gemanagt werden.

Seminarräume im Obergeschoss

Im Obergeschoss sollen die ehemaligen Klassenräume zu Tagungs- und Seminarräumen umgebaut und mit entsprechender Technik ausgestattet werden. Diese können unter anderem von Vereinen und Initiativen genutzt werden. Für interne Veranstaltungen werde ein Entgelt erhoben, für Veranstaltungen, die sich hingegen an alle Barther richten, geschehe dies auf freiwilliger Basis. Auch die beiden Außenstellen der Kreisvolkshochschule und der Musikschule könnten hier Räume nutzen.

„Wenn die ehemalige Reuterschule fertig ist und das HdW umzieht, müssen wir gemeinsam mit der Stadt schauen, wer noch nicht versorgt ist“, sagt der Geschäftsführer der Wobau. Ein Raum soll mit Aufwärmküche und Theke ausgestattet werden und als Büfettraum dienen und die Aula könne auch für private Veranstaltungen gemietet werden.

Bereits im Dezember 2017 hatten die Stadtvertreter mehrheitlich beschlossen, dass die stadteigene Diesterwegschule an die Wobau verkauft wird. Ende November 2017 hatte die Wobau einen Kaufantrag gestellt und eine Summe von 50 000 Euro geboten. Es gab einen weiteren Interessenten aus Nienburg in Niedersachsen. Viele Stadtvertreter befürchtete allerdings, dass das Haus nach einem Verkauf an einen privaten Investor nicht mehr allen Barthern zur Verfügung stehen würde.

Beschwerde bei der Kommunalaufsicht

Dass bis zum Kaufvertrag noch so viel Zeit verging, lag unter anderem daran, dass nach dem Beschluss der Stadtvertreter ein Streit entbrannte. Der Verkauf wurde gestoppt, da Zweifel an der Korrektheit des Geschäftes aufkamen und der Vorgang bei der Kommunalaufsicht gemeldet wurde, die den Fall prüfte.

Ein weiteres Problem sei gewesen, dass die Grundstücksgrenze des Altstadtcenters fälschlicherweise direkt bis zur Diesterweg-Schule reichte. „Laut Baurecht benötigt man allerdings eine Abstandsregelung zu benachbarten Grundstücken“, erklärt Reinhard Marx. „Deshalb mussten wir mit dem Eigentümer eine Regelung finden, damit wir die Diesterweg-Schule überhaupt nutzen dürfen.“

Mehr zur Autorin

Lesen Sie auch

Von Anika Wenning