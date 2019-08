Trinwillershagen

Der denkmalgeschützte Pavillon in Trinwillershagen wird zum Dorfbegegnungszentrum umgebaut. Im nichtöffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend wurden die Aufträge bestätigt. Im September sollen die ersten Arbeiten beginnen. So müssten unter anderem die Fenster und der Fußboden erneuert werden. Der Sanitärbereich werde umgestaltet und behindertengerecht gemacht. Zudem müsse die Elektrik auf den neuesten Stand gebracht werden und es müsse eine Treppe eingebaut werden, die den neuesten Brandschutzbestimmungen entspricht. „Da kommt einiges zusammen“, erklärte Bürgermeister Achim Markawissuk.

Die Gemeinde hatte das denkmalgeschützte Gebäude und das dazugehörige über 8000 Quadratmeter große Grundstück bereits im Juli 2017 gekauft, wartete allerdings lange auf die Baugenehmigung des Landkreises (die OZ berichtete). Die Zeit drängte, da die Fördermittel – rund 220 000 Euro – bereits 2018 genehmigt worden waren und spätestens 2019 abgerufen werden mussten. „Wir mussten in der Zwischenzeit auch noch einen Nachschlag beantragen, weil die Kosten höher geworden sind. Die Auftragsbücher der Firmen sind voll und dementsprechend entwickeln sich auch die Preise“, erklärte Achim Markawissuk. So bekommt die Gemeinde nun rund 259 000 Euro Fördermittel und muss selbst einen Eigenanteil von rund 258 000 Euro zahlen.

Gemeinde muss Kredit aufnehmen

„Da die Fördermittel allerdings erst gezahlt werden, nachdem die Maßnahme abgeschlossen ist, müssen wir zunächst alles vorfinanzieren und deshalb auch einen Kredit aufnehmen“, meinte der Bürgermeister. Da im bisherigen Haushalt für 2019 allerdings nicht die gesamte Summe eingeplant war, mussten die Gemeindevertreter nun am Donnerstagabend einen Nachtragshaushalt beschließen, wobei es zwei Enthaltungen bei dieser Entscheidung gab. „Für den Preis hätte man es abreißen und etwas Neues bauen können. Vor allem wenn man den Kaufpreis noch mit einrechnet“, erklärte Gemeindevertreter Olaf Micheel. Für Achim Markawissuk allerdings keine Alternative: „Wenn wir das Gebäude nicht als Gemeinde gekauft hätten, wäre auch der dazugehörige Park mitten im Ort weg gewesen. Das denkmalgeschützte Gebäude hat Tradition und gehört zu Trinwillershagen.“

Bis kurz vor Ablauf der Ausschreibung hatte der Bürgermeister noch große Bedenken, ob es mit dem Umbau des Pavillons überhaupt klappe. „Wir hatten bis kurz vor dem Submissionstermin fast keine Angebote bekommen“, sagte er. Doch am Schluss seien dann doch noch für alle Gewerke Angebote hereingekommen.

Neue Lösung für Aufzug

Allerdings müsse es in einem Bereich eine Neuausschreibung geben. Denn die Kosten für den Bau einer Aufzuganlage seien einfach zu hoch. Der Aufzug soll von außen an das Gebäude angebracht werden, damit ein barrierefreier Zugang gewährleistet ist. „Hier müssen wir uns auf jeden Fall auch noch einmal mit der Denkmalschutzbehörde zusammensetzen und nach Möglichkeiten suchen. So wie sie es sich jetzt vorstellen, ist es nicht finanzierbar“, erklärte Achim Markawissuk.

Die Sanierungsarbeiten werden mindestens bis März kommenden Jahres dauern. Wenn diese abgeschlossen sind, sei es auch geplant, ein Spielplatz auf dem Gelände zu errichten. „Aber bis dahin müssen wir erst einmal mit dem Umbau komplett fertig sein“, meinte Achim Markawissuk.

Von Anika Wenning