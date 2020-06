Umbruch in der Gemeindevertretung Trinwillershagen

Trinwillershagen

Weil Robert Lemke aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt als Trinwillershäger Gemeindevertreter verkündet hatte, musste bei der Sitzung am Donnerstagabend ein neues Mitglied verpflichtet werden. Nachrücker ist Frank Pantermüller. „Der Handschlag fällt ja leider aus“, erklärte Bürgermeister Achim Markawissuk mit Blick auf die Corona-Abstandsregeln.

Gemeindevertreter Frank Pantermüller. Quelle: Anika Wenning

Zuvor verabschiedete er Robert Lemke, dem der Rücktritt nach vielen Jahren sichtlich schwerfiel. „Ich habe gerne hier gearbeitet. Ich wünsche allen ein glückliches Händchen“, sagte er. Achim Markawissuk lobte die Arbeit seines bisherigen Stellvertreters. „Ich werde deine Hilfe und deinen Rat vermissen. Vor allem deine freundschaftliche und ruhige Art wird mir fehlen. Ich kann aber verstehen, dass du es nun etwas ruhiger angehen möchtest. Du hast in all den Jahren nicht nur die Interessen der Bürger, sondern auch der Gemeinde vertreten.“

Neu gewählt werden musste der Stellvertreter des Bürgermeisters, da Robert Lemke diese Funktion innehatte. Achim Markawissuk schlug seinen bisherigen zweiten Stellvertreter, Jürgen Alms, vor. Dies blieb auch der einzige Vorschlag und so wurde Jürgen Alms einstimmig zum ersten Stellvertreter gewählt und ernannt. Als zweiten Stellvertreter schlug der Bürgermeister Torsten Wittenborn vor, der ebenfalls einstimmig gewählt wurde.

Immer noch Probleme wegen des Breitbandausbaus

Torsten Wittenborn soll sich als zweiter Stellvertreter unter anderem um die Probleme, die in Bezug auf den Breitbandausbau in der Gemeinde entstanden sind, kümmern. „In Neuenlübke sind die Reparaturarbeiten immer noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch Streit mit der Firma“, sagte der Bürgermeister. Im Eickboomweg sind seit dem Breitbandausbau der Telekom im Juni vergangenen Jahres die Straßenlaternen defekt. Und auch in Trinwillershagen gebe es Schäden im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau.

Der Bürgermeister gab in der Sitzung ebenfalls noch einmal bekannt, dass aufgrund der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt wurden. Betroffen sind die Jubiläen 700 Jahre Trinwillershagen, 85 Jahre Freiwillige Feuerwehr, 75 Jahre Volkssolidarität, 70 Jahre Sportverein „SV Rot-Weiss Trinwillershagen“ und 50 Jahre Kaufhalle. „Wir werden deshalb in diesem Jahr auch keine Mittel an die Vereine für die Kulturarbeit auszahlen. Das Geld wird eingefroren“, gab der Bürgermeister seinen Entschluss bekannt. Lediglich wenn tatsächlich eine Veranstaltung stattfinden würde, könnten die Vereine einen neuen Antrag stellen. Die bereits gestellten Anträge seien nicht wirksam.

Kritik gab es hierfür von Gemeindevertreterin Gundula Schwiedeps, die auch Vorsitzende des Finanzausschusses ist. „Diese Entscheidung hätten wir doch vorher zumindest im Finanzausschuss diskutieren müssen“, erklärte sie. „Das finde ich so nicht in Ordnung.“

Von Anika Wenning