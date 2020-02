Umfrage: Das sind die kundenfreundlichsten Finanzämter in MV

Rostock

Das Finanzamt Ribnitz-Damgarten hat bei der Wahl zum kundenfreundlichsten Finanzamt 2019 in Mecklenburg-Vorpommern bereits zum dritten Mal in Folge den ersten Platz gemacht. Das ist das Ergebnis der Umfrage des Onlineportal Steuertipps.de, Teil von Wolters Kluwer Tax & Accounting Deutschland.

In MV sind die Steuerbehörden Ribnitz-Damgarten, Wismar und Stralsund auf den ersten drei Plätzen gelandet. Die Nutzer des Portals konnten von Januar bis Dezember des letzten Jahres ihr Finanzamt bewerten. Abgestimmt wurde in den Kategorien Freundlichkeit, Geschwindigkeit und Erreichbarkeit auf einer Skala von eins bis fünf.

15 000 Abstimmungen

Für die Teilnahme waren mindestens 15 Stimmen pro Amt notwendig. So haben deutschlandweit über 15 000 Nutzer von Steuertipps.de an der Umfrage teilgenommen. Durchschnittlich wurden die Finanzämter mit einer Punktzahl von 3,9 bewertet.

In ganz Deutschland hat die Finanzbehörde Weilburg in Hessen den ersten Platz ergattert. Mit einem durchschnittlichen Ergebnis von 4,96 Punkten ist diese Steuerbehörde die kundenfreundlichste in unserem Land. Im Vergleich der Bundesländer liegt Hamburg mit 4,44 Punkten auf dem ersten Platz.

Bewertung insgesamt sehr gut

Oliver Schwarzweller, der Leiter des Marketings und Vertriebs für Steuertipps.de bei Wolters Kluwer beurteilt das Ergebnis insgesamt als „sehr gut“. Er betont die Verbesserung zum Vorjahresergebnis. „Die Zahlen sprechen für die Bürgernähe in vielen Finanzämtern.“

Bestes Finanzamt 2020 gesucht

Auch in diesem Jahr sucht das Internetportal wieder die beste Steuerbehörde. So können unter www.steuertipps.de wieder Punkte in den drei Kategorien vergeben. Unter allen Teilnehmern wird ein Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro, fünf Gutscheine im Wert von 100 Euro sowie zehn Fünf-Jahres-Abonnements der vielfach prämierten Steuersoftware SteuerSparErklärung verlost.

