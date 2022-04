Ribnitz-Damgarten

In Ribnitz-Damgarten gibt es offenbar zu wenige bezahlbare Wohnungen. Das zumindest ist die Meinung derjenigen, die sich an der jüngsten Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG beteiligt hatten.

Im März hatten wir eine Umfrage gestartet. Zwar ist das Ergebnis nicht repräsentativ. 345 Personen hatten mitgemacht. Doch gerade die Frage nach der Wohnungssituation in der Bernsteinstadt brachte ein deutliches Ergebnis.

Mehr Wohnungen, mehr Parkplätze

Gefragt hatten wir, wie OZ-Leser den Wohnungsmarkt in Ribnitz-Damgarten bewerten. Es gab vier Antwortmöglichkeiten. 61,2 Prozent der Befragten gaben an, dass es in der Bernsteinstadt an bezahlbaren Wohnungen fehle. 19,4 Prozent meinten, dass es ganz grundsätzlich zu wenige Wohnungen in Ribnitz-Damgarten gebe. Nur 3,8 Prozent der Teilnehmer sehen keine Probleme darin, eine Wohnung in der Bernsteinstadt zu finden. 15,6 Prozent fiel zu der Frage nichts ein.

In einer weiteren Frage haben wir nach der Verkehrssituation gefragt. Es gab wiederum vier Antwortmöglichkeiten. Etwa ein Drittel, genau 33,6 Prozent, meinten, der öffentliche Personennahverkehr müsste ausgebaut werden. Die meisten Teilnehmer, 38,9 Prozent, gaben an, dass in Ribnitz-Damgarten Parkplätze fehlen. 11,3 Prozent meinten, es ist alles gut, wie es ist. 16,2 Prozent hatten zu der Frage keine Meinung.

Mehr Wildunfälle: Wölfe Schuld?

In einer dritten Frage bezogen wir uns auf eine Geschichte der vergangenen Wochen. Zwischen Damgarten und Wiepkenhagen ist auf der Bundesstraße 105 zuletzt die Anzahl an Wildunfällen gestiegen. Im Waldgebiet nördlich der B 105 lebt ein Wolfsrudel. Die Wölfe sollen das Wild aufschrecken, so dass die Tiere vermehrt die B 105 kreuzen und es deshalb häufiger zu Unfällen kommt. Wir haben gefragt, was die Menschen von dieser Annahme halten.

Lesen Sie dazu: B 105 bei Damgarten: Mehr Wildunfälle wegen Wölfen?

32,2 Prozent der Befragten hielten diese Theorie für nicht plausibel. 26,7 Prozent meinten, dass Autofahrer halt besser aufpassen sollten, 15,4 Prozent meinten, dass die häufigeren Wildunfälle ein Argument seien, die Wolfspopulation zu regulieren. 25,8 Prozent hatten keine Meinung dazu.

Von ron