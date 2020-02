Umweltinitiative in Ribnitz-Damgarten: Pachtflächen sollen pestizidfrei werden

Ribnitz-Damgarten

Die Stadt Ribnitz-Damgarten ist Eigentümerin von 1312 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Davon sind 709 Hektar Acker und 544 Hektar Grünland. Diese Flächen sind an 13 Landwirte verpachtet. Allein 800 Hektar bewirtschaftet das Gut Klockenhagen. Das hat im vergangenen Jahr vollständig auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt. Dazu gehört unter anderem der Verzicht auf das umstrittene Totalherbizid Glyphosat. Das steht in Verdacht krebserregend zu sein, tötet Wildblumen und -kräuter vollständig ab und entzieht Insekten und Vögeln die Lebensgrundlage.

Die meisten Pachtverträge laufen 2020/21 aus

Die Umweltinitiative Klockenhagen setzt sich dafür ein, dass nun auch auf allen anderen von der Stadt verpachteten Flächen auf Glyphosat und andere Pestizide verzichtet wird. Das machten Susanne Wieben und Andreas Lahn als deren Sprecher in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten deutlich. Die Klockenhäger Initiative fordert, dass die Stadt auf den ihr gehörenden Flächen deren Ausbringung verbietet und in die neu zu schließenden Pachtverträge eine entsprechende Klausel aufnimmt. Die Zeit drängt, denn die meisten der mit den Landwirten abgeschlossenen Verträge laufen 2020/2021 aus.

Mitglieder der Umweltinitiative Klockenhagen möchten möglichst viele Menschen für das Thema pestizidfreie Kommune interessieren, so mit diesem Info-Stand im Freilichtmuseum Klockenhagen im Mai vergangenen Jahres. Quelle: Thomas Raskop

Die Initiative verweist darauf, dass man mit den Verantwortlichen von Gut Klockenhagen in einem „fruchtbaren und regelmäßigen Gedankenaustausch“ stehe. Zusammen mit dem Gut, der Ostseestiftung und der Stadt sei es gelungen, rund um Klockenhagen auf etwa 20 Hektar Blühstreifen anzulegen. Die Ostseestiftung stehe dabei nicht nur beratend zur Seite, sondern stellt auch finanzielle Mittel für einzelne Projekte zur Verfügung.

Auch Einwohner von Klockenhagen hätten sich mit Geldspenden an den Blühstreifen beteiligt, informierte Andreas Lahn. Dass das Gut 2019 auf ökologische Produktion umgestellt habe, sei zwar nicht allein „Verdienst unserer Initiative. Aber von den vielen Mosaiksteinchen, die dafür notwendig sind, tragen etliche auch unseren Namen“, so Lahn. In diesem Sinne möchte die Initiative die Arbeit fortführen, mit dem Ziel, dass Ribnitz-Damgarten eine pestizidfreie Kommune wird.

Für die Umwelt: „ Fairpachten “ als Berater

Da vor der Neuausschreibung der Pachtflächen der Stadt Ribnitz-Damgarten auch der Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt als beratender Ausschuss gehört werden wird, haben Susanne Wieben und Andreas Lahn diesem die Mitarbeit der Initiative angeboten. „Wir würden gern daran mitwirken und darauf achten, dass in die Ausschreibung Kriterien der Pestizidfreiheit sowie ökologische und soziale Aspekte einfließen“, so Lahn.

Man habe bereits Kontakte zu „ Fairpachten“ aufgenommen. „ Fairpachten“ steht allen Verpächtern, dazu gehören auch Kommunen und Gebietskörperschaften, kostenlos beratend zur Seite, wenn es um die Beantwortung der Frage geht, welche Naturschutzmaßnahmen für Äcker sinnvoll sind und wie diese Eingang in Pachtverträge finden könnten.

Fragen zum Verfahren der Neuausschreibung

Allerdings gebe es Unsicherheiten in puncto Verfahrensfragen, so die beiden Sprecher der Initiative. So würde man gern wissen, wie eigentlich eine Ausschreibung formal auf den Weg gebracht wird. Ausschussvorsitzender Helge Eggersmann ( SPD/Grüne) und andere Mitglieder des Gremiums begrüßten ausdrücklich die Bereitschaft der Initiative, an diesem Thema mitzuarbeiten.

Eggersmann schlug vor, sich mit dem Thema Neuverpachtung bereits in der nächsten Ausschusssitzung im März zu befassen. Bis dahin soll Klarheit über die Frage herrschen, wie eine solche Neuausschreibung eigentlich aussieht. Bis dahin sollte die Stadtverwaltung auch eine Übersicht darüber vorlegen, wann welche Pachtverträge auslaufen, ergänzte Ausschussmitglied Thomas Huth (Die Unabhängigen).

Mehr zum Lesen:

Von Edwin Sternkiker