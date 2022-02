Barth

Auf dem Gelände der Schiffswerft in Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) läuft seit dem frühen Mittwochmorgen ein Gefahrgutgroßeinsatz.

Werftarbeiter bemerkten bei Arbeiten an einem Ausflugsschiff im Dock plötzlich einen stechenden und übelriechenden Geruch, verließen sofort den Bereich und verständigten die Feuerwehr. Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch Gefahrgutspezialisten, an und führten Messungen durch. Diese ergaben laut Auskunft von Einsatzleiter Stefan Scharp, dass Schwefelwasserstoff in einer stark gesundheitsgefährdenden Konzentration ausgetreten war. Wie es hieß, strebe man einen Wert von Null (keine Gefahr) an. Ein Wert von maximal 20 ppm (parts per million / ein Millionstel) sei gerade noch vertretbar, gemessen wurde allerdings ein Wert von rund 160 ppm, der stark gesundheitsgefährlich ist.

Die Arbeiten auf dem gesamten Gelände und speziell in der Produktionshalle mussten aufgrund des Einsatzes unterbrochen werden. Die Austrittsstelle konnte bislang noch nicht final lokalisiert werden. Ersten Angaben zufolge wird vermutet, dass der Gefahrstoff aus Batterien ausgetreten sein könnte. Das werde aktuell noch immer untersucht. Dazu betreten Feuerwehrleute in Chemikalien-Schutzanzügen die Halle und dort das Ausflugsschiff. Zudem wurde eine Dekontaminationsstrecke aufgebaut, in der die beschmutzte Schutzkleidung (kontaminiert) gereinigt wird. Verletzte gab es bei dem Gefahrguteinsatz nicht zu beklagen.

Als Schwefelwasserstoff versteht man eine chemische Verbindung aus Schwefel und Wasserstoff, die ein farbloses, hochgiftiges Gas ist. Der Stoff ist brennbar, leicht entzündlich und geringfügig schwerer als Luft. Schon in sehr geringen Konzentrationen ist Schwefelwasserstoff durch seinen typischen Geruch nach faulen Eiern zu erkennen.

Von Stefan Tretropp