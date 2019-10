Ribnitz-Damgarten

Am Wochenende ist in Ribnitz-Damgarten gleich dreimal eingebrochen worden. Am Sonntagmorgen wurden die Einbrüche der Polizei gemeldet. Der oder die Täter stiegen offenbar in der Nacht zuvor in die Geschäfte ein.Betroffen war unter anderem ein Döner-Imbiss in der Langen Straße, in den der oder die Täter gewaltsam eingedrungen sind. Wie groß der Schaden ist, ist laut Polizei noch unbekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Auch in einen Imbisswagen am Famila-Markt wurde eingebrochen. Der Schaden hier beläuft sich auf schätzungsweise 100 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, wird laut Polizei noch ermittelt.

Zeuge wurde durch lauten Knall geweckt

In der Grünen Straße wurde ein mutmaßlicher Täter beobachtet. Ein 26-jähriger Anwohner war laut Polizei gegen 5 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden. Durch ein Fenster habe der 26-Jährige einen Mann beobachtet, der in einen Friseursalon eingebrochen war. Der mutmaßliche Täter floh in Richtung Hahnbittstraße. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Ob etwas gestohlen wurde, muss hier ebenfalls noch ermittelt werden.

Der Zeuge, der die Polizei über den Einbruch in den Friseursalon informierte, konnte eine Täterbeschreibung abgeben. Der mutmaßliche Einbrecher sei demnach etwa 1,90 Meter groß und mit einer grauen Jacke, einer hellen Hose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen. Er sei von kräftiger, sportlicher Gestalt und habe einen beigen Stoffbeutel bei sich getragen. Ob der Mann auch für die Einbrüche in die Imbisse verantwortlich ist, sei noch unklar. Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugenhinweise.

Wer etwas beobachtet hat oder anhand der Täterbeschreibung Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich im Ribnitzer Polizeirevier unter Telefon 03821/8750, in jedem anderen Polizeirevier oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von Robert Niemeyer