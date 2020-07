Unbekannter stiehlt Handtasche einer 80-Jährigen in Barther Supermarkt

Barth

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Montag einer 80-jährigen Frau die Handtasche in einem Barther Supermarkt gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin gerade dabei, ihren Einkauf zu verstauen, als der Dieb sich die braune Ledertasche mitsamt Portemonnaie schnappte. Außer Dokumenten und Ausweis befand sich noch Bargeld in der Geldbörse der Frau.

Hinweise gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich beim Polizeirevier in Barth unter der Telefonnummer 038231/6720 melden. Jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache nehmen ebenfalls Hinweise auf.

Von OZ