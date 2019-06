Kuhlrade

Bei einem Unfall in der Nähe von Ribnitz-Damgarten ist am Donnerstag eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 58-jährige Poppendorferin auf der Kreisstraße kurz vor dem Ort Kuhlrade, südöstlich von Ribnitz gelegen, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überschlug sich der Wagen.

Als Unfallursache nannte die Fahrerin, dass auf der Strecke Rollsplitt gelegen habe. Deswegen habe ihr Fahrzeug die Haftung verloren. Auf Nachfrage beim Straßenbauamt Stralsund hieß es, dass die Strecke ausreichend beschildert sei und vor dem Rollsplitt gewarnt wird.

Die Autofahrerin wurde zur weiteren Behandlung nach Rostock ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Robert Niemeyer