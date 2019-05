Ahrenshoop

Bei einem Verkehrsunfall in Ahrenshoop ist am Dienstag eine Frau aus Sachsen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 65-Jährige ihren BMW am Fahrbahnrand geparkt. Nachdem sie ihr Fahrzeug verlassen hatte, stand sie neben der leicht geöffneten Fahrertür, um etwas aus dem Fahrzeug zu entnehmen. Ein 75-Jähriger VW-Fahrer habe die Situation nicht erkannt und kollidierte mit der Tür und der Frau und zudem mit einem weiteren geparkten Pkw.

Die verletzte 65-Jährige wurde nach Stralsund ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 11000 Euro.

Robert Niemeyer