Ribnitz-Damgarten

Bei einem Unfall in Damgarten ist am Donnerstag ein 17-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Ribnitz-Damgartener gegen 11.15 Uhr mit einem Moped in der Schulstraße in Richtung Schillerstraße unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt zum Gymnasium fuhr ein Pkw auf die Straße. Der 18-Jährige Pkw-Fahrer aus Plau am See hatte den Moped-Fahrer offenbar übersehen. Sein Wagen touchierte den 17-Jährigen. Der stürzte zwar nicht, wurde aber nach Angaben der Polizei am Knie getroffen und leicht verletzt.

Der 17-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Robert Niemeyer