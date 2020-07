Grimmen

Bei einem Auffahrunfall auf der A 20 bei Tribsees sind am Samstagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 54-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem VW Tiguan in Richtung Rostock am Stauende auf den Wagen einer 19-Jährigen auf.

Der aus Thüringen stammende VW Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, die in Schleswig-Holstein lebende Nissan-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Autobahn kurzzeitig voll gesperrt

Der Verkehr musste für etwa 45 Minuten einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die BAB 20 in Richtung Rostock kurzzeitig voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 45 000 Euro.

Von OZ