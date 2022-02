Wiepkenhagen

Auf der Bundesstraße 105 in der Nähe von Ribnitz-Damgarten hat sich am frühen Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge verletzte sich ein Insasse schwer.

Zu dem Unglück kam es nach Angaben der Polizei gegen 17 Uhr in der Ortschaft Wiepkenhagen, kurz nach dem Abzweig nach Fuhlendorf, in Richtung Stralsund. Der Fahrer eines VW Passat wollte von der Bundesstraße 105 nach links auf ein Grundstück einbiegen. Offenbar bekam das der Fahrer eines dahinterkommenden Fahrzeuges nicht mit und setzte zum Überholen des VW an.

So kam es zum Zusammenstoß: Der Kia prallte mit erhöhtem Tempo in die vordere linke Seite des abbiegenden VW und schleuderte anschließend in einen Graben. Dort blieb der Kia kopfüber liegen.

Nach dem abgesetzten Notruf rückten zahlreiche Feuerwehren und Rettungskräfte aus. Die B 105 wurde voll gesperrt. Während der VW-Fahrer mit dem Schrecken kam, erlitt der Kia-Fahrer schwere Verletzungen. Er kam umgehend in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von Stefan Tretropp