Unfall auf B105 bei Ribnitz: 17500 Schaden

Altheide

Bei einem Unfall in Altheide ist am Donnerstagabend ein Sachschaden in Höhe von rund 17500 Euro entstanden. Ein Pkw und ein Lkw waren an der Ampelkreuzung B105/L21 gegen 18 Uhr zusammengestoßen.

Nach ersten Erkenntnissen war offenbar der 66-jährige Fahrer eines Nissan aus Marlow, der aus Richtung Dierhagen kam, bei Rot nach links auf die Bundesstraße in Richtung Ribnitz abgebogen. Der 38 Jahre alte polnische Fahrer eines Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Unfall.

Verletzt wurde niemand. Der Nissan musste abgeschleppt werden.

Von Robert Niemeyer