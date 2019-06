Ribnitz-Damgarten

Ein 21-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall am Montagabend in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) auf der B105 leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke gefahren.

Alkoholisiert unterwegs

Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Den Führerschein musste der 21-Jährige vorerst abgeben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 15 000 Euro.

RND/aab