Ein Sprung ins Wasser beim Pangea-Festival auf Pütnitz endete für einen 27-Jährigen folgenschwer. Der junge Mann musste per Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Rostock geflogen werden.

Strand und Uferbereich betoniert

Der 27-Jährige sprang von einem Steg am Strand per Kopfsprung ins flache Wasser. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen. Der Stimmung beim Festival tat dies nur kurzzeitig Abbruch. Was bleibt, ist die Frage: Hätte das Unglück verhindert werden können? Und auch Unverständnis: Denn nur wenig später verletzte sich ein 24-Jähriger bei der gleichen Aktion, kam aber glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.

Das viertägige Event lockt seit acht Jahren mit ausgefallenen Attraktionen. Wochenlange Vorbereitungen sind dafür vonnöten. Unter anderem wird der Strandbereich, der bis ins Wasser reichend betoniert ist, mit Sand aufgeschüttet. „Damit liegt die Ursache für die schweren Verletzungen wohl auch auf der Hand“, meint ein Polizeisprecher auf die Nachfrage. Seitens der Polizei werde nicht in dem Fall ermittelt. Man gehe von einem Unglücksfall aus.

So gefährlich sind Kopfsprünge ins flache Wasser

Die Erstversorgung am Sonnabendnachmittag haben die Rettungskräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus Grimmen übernommen. Oliver Habel ist Vorsitzender der Ortsgruppe und bei der medizinischen Versorgung dabei gewesen. „Der Patient hatte ein Wirbelsäulentrauma mit anfänglichem spinalen Schock, also Lähmung“, berichtet er.

Als Rettungsschwimmer weiß er, wie gefährlich ein Kopfsprung ins flache Wasser ist. „Wirbelsäulenschäden, Schädelhirntrauma, Schädelbruch – schwerste bis lebensbedrohliche Verletzungen hat das in den schlimmsten Fällen zur Folge“, erklärt er. Der 27-Jährige sei wohl leichtsinnig gewesen.

Attraktionen werden vor dem Festival-Start auf ihre Sicherheit überprüft

Einfach nur dumm dagegen muss ein 24-Jähriger gewesen sein, der nur wenige Minuten später versorgt werden musste. Wie berichtet wird, hat er sich schildern lassen, wie es zu dem Unglück zuvor gekommen ist, ist anschließend an gleicher Stelle in gleicher Weise ins Wasser gesprungen, hat sich dabei aber nur leicht verletzt.

DLRG-Retter Oliver Habel weiß: „Alle Attraktionen werden vor dem Festival auf ihre Sicherheit überprüft und abgenommen.“ Gleichzeitig gibt er auch zu bedenken, dass sich auf dem Festival-Gelände so viele Menschen tummeln, wie in Ribnitz-Damgarten leben. „Auch in Ribnitz kommt es mal zu schweren Unfällen“, macht er deutlich. Der Veranstalter ist für Nachfragen am Montag telefonisch nicht erreichbar gewesen.

Von Anja Krüger