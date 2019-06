Ribnitz-Damgarten

Bei einem Unfall in Ribnitz-Damgarten ist am Mittwoch eine Frau schwer verletzt worden. Auf dem Parkplatz des Famila-Einkaufzentrums in Ribnitz parkte eine 55-jährige Frau mit ihrem Wagen aus. Dabei touchierte sie mit ihrem Wagen eine 68 Jahre alte Frau, die zu Fuß unterwegs war. Die Gelbensanderin stürzte so unglücklich, dass sie sich eine komplizierte Fraktur im Handgelenk zuzog. Sie wurde im Krankenhaus operiert.

Die Autofahrerin aus einem Marlower Ortsteil muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Robert Niemeyer