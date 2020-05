Unfall auf der B105: 8000 Euro Sachschaden

Altheide/Ribnitz-Damgarten

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105 in Altheide bei Ribnitz-Damgarten ist am Montag ein Sachschaden von geschätzten 8000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 22-jähriger Autofahrer aus Bad Doberan mit seinem Golf in Richtung Rostock unterwegs, als er nach links abbiegen wollte. Eine 43-jährige Frau aus Barth kam mit ihrem Ford hinter dem Golf noch rechtzeitig zum Stehen.

Ein 54-jähriger Barther, der mit einem Hyundai dahinter fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Ford. Schließlich fuhr auch noch ein 82-jähriger Mann aus dem Bereich Ribnitz-Damgarten mit einem Opel auf den Hyundai auf.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Auch musste die B105 nicht gesperrt werden. Drogen oder Alkohol waren ebenfalls nicht im Spiel.

Von Robert Niemeyer