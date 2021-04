Barth

Ein alkoholisierter 77-Jähriger hat mit seinem Wagen bei Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) einen Verkehrsunfall gebaut und wurde schwer verletzt. Der Mann war am Sonntagnachmittag beim Abbiegen mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und war mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammengestoßen. Anschließend landete sein Auto im Straßengraben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 77 Jahre alte Fahrer wurde durch den Aufprall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Der 67 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils wurde nicht verletzt.

Von RND/dpa